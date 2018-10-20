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В Полтаве археологи раскопали древнейшее скифское городище

STYLERЖизнь    20.10.2018 - 07:39
Скифское городище в Полтаве. Фото: facebook.com/bilskgelon
Скифское городище в Полтаве. Фото: facebook.com/bilskgelon

Городище относится к концу VIII - началу III веков до нашей эры

На странице историко-культурного заповедника "Бельск" в Facebook были опубликованы фото раскопок на Бельском городище (Полтавская область).

На поселении скифского времени с внешней стороны Восточного укрепления Бельского городища были обнаружены артефакты эпохи Киевской Руси (обломки керамики), а также предметы эпохи раннего железного века (обломки керамики и наконечники стрел).

В Полтаве археологи раскопали древнейшее скифское городищеСкифское городище в Полтаве. Фото: facebook.com/bilskgelon

Отметим, что Бельское городище относится к концу VIII-началу III веков до нашей эры. Общая площадь городища 4400 гектаров.В Полтаве археологи раскопали древнейшее скифское городищеСкифское городище в Полтаве. Фото: facebook.com/bilskgelon

Отмечается, что экспедиция ИКЗ "Бельск" производится под руководством Шрамко И.Б. и Задникова С.А.

В Полтаве археологи раскопали древнейшее скифское городищеСкифское городище в Полтаве. Фото: facebook.com/bilskgelon

Напомним, ранее мы писали, что археологи нашли корабль-могилу викингов.

Кроме того, мы сообщали, что археологи обнаружили уникальное захоронение скифов.

А также писали о том, что во Львове обнаружили уникальную археологическую находку.

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