У Полтаві археологи розкопали найдавніше скіфське городище

Скіфське городище в Полтаві. Фото: facebook.com/bilskgelon

Городище відноситься до кінця VIII - початку III століть до нашої ери

На сторінці історико-культурного заповідника "Більськ" Facebook були опубліковані фото розкопок на Більському городищі (Полтавська область).

На поселення скіфського часу з зовнішнього боку Східного укріплення Більського городища були виявлені артефакти епохи Київської Русі (уламки кераміки), а також предмети епохи раннього залізного віку (уламки кераміки й накінечник стріл).

Скіфське городище в Полтаві. Фото: facebook.com/bilskgelon

Зазначимо, що Більське городище відноситься до кінця VIII-початку III століть до нашої ери. Загальна площа городища 4400 га. Скіфське городище в Полтаві. Фото: facebook.com/bilskgelon

Наголошується, що експедиція ІКЗ "Більськ" проводиться під керівництвом Шрамко І. Б. і Задникова С. А.

Скіфське городище в Полтаві. Фото: facebook.com/bilskgelon

Нагадаємо, раніше ми писали, що археологи знайшли корабель-могилу вікінгів.

Крім того, ми повідомляли, що археологи знайшли унікальне поховання скіфів.

А також писали про те, що у Львові виявили унікальну археологічну знахідку.