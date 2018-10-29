Археологи виявили незвичайний скіфський артефакт

Фото: Колаж РБК-Україна

Дослідники показали ліпний черпак, який зберігся практично цілим

На Більському городищі, яке розташоване на території сучасного Котелевського району Полтавської області, виявили незвичайний скіфський артефакт. Про це повідомляється в Facebook.

На цей раз археологи показали ліпний черпак, який зберігся практично неушкодженим. Зовнішня поверхня чашки і зовнішні сторони ручки прикрашені врізним геометричним візерунком, інкрустованим білою пастою.

Фото: (facebook.com/bilskgelon)

Візерунок на чашці має в основі восьмикінцеву зірку, між променями якої поміщені заштриховані різним чином трикутники, спрямовані гострими кутами до середини зображення.

Фото: (facebook.com/bilskgelon)

Черпак відноситься до найбільш декорованих зразків столового посуду ворсклинської групи пам'яток скіфського часу. Посуд був знайдений у курганському некрополі урочища Перемирки поблизу Західного укріплення Більського городища.

Скріншот поста: (facebook.com/bilskgelon)

Нагадаємо, що у Полтаві археологи розкопали найдавніше скіфське городище.

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