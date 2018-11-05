Фермер відкопав на своєму полі древні статуї

Фото: Колаж РБК-Україна

Виявлено сім могил з кількома невстановленими знахідками

Фермер з Греції, обробляючи своє поле, виявив фрагмент стародавньої статуї - незабаром на його земельній ділянці знайшли ще три фрагменти статуй і кілька могил. Про це інформує Associated Press.

Археологи з середини жовтня вели розкопки неподалік від центрального міста Аталанти, у 150 кілометрах на північний захід від Афін. Розкопки почалися, коли фермер знайшов тулуб стародавнього куроса - статуї голого юнака-атлета, після чого повідомив про це владі.

Фото: (apnews.com)

Дослідники повідомили, що всього було знайдено чотири великих фрагмента вапнякових статуй молодої людини в натуральну величину, а також трикутна основа під статую.

Фото: (apnews.com)

Фрагменти включали торси, а найбільший був навіть з головою. Крім того, було знайдено сім могил з кількома невстановленими знахідками. Ймовірно, вони були частиною великого кладовища.

Нагадаємо, що вчені розповіли про унікальну знахідку. Археологи виявили пристрій, за допомогою якого будувалися єгипетські піраміди.

Ми писали, що недалеко від Мехіко знайшли тунель, що веде в похоронну камеру. На думку дослідників, він веде у потойбічний світ.

Також раніше археологи знайшли скіфський артефакт, що зберігся практично цілим.

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