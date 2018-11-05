ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Фермер відкопав на своєму полі древні статуї

STYLERНаука і техніка    05.11.2018 - 09:25
Фото: Колаж РБК-Україна
Фото: Колаж РБК-Україна

Виявлено сім могил з кількома невстановленими знахідками

Фермер з Греції, обробляючи своє поле, виявив фрагмент стародавньої статуї - незабаром на його земельній ділянці знайшли ще три фрагменти статуй і кілька могил. Про це інформує Associated Press.

Археологи з середини жовтня вели розкопки неподалік від центрального міста Аталанти, у 150 кілометрах на північний захід від Афін. Розкопки почалися, коли фермер знайшов тулуб стародавнього куроса - статуї голого юнака-атлета, після чого повідомив про це владі.

Фермер відкопав на своєму полі древні статуїФото: (apnews.com)

Дослідники повідомили, що всього було знайдено чотири великих фрагмента вапнякових статуй молодої людини в натуральну величину, а також трикутна основа під статую.

Фермер відкопав на своєму полі древні статуї

Фермер відкопав на своєму полі древні статуїФото: (apnews.com)

Фрагменти включали торси, а найбільший був навіть з головою. Крім того, було знайдено сім могил з кількома невстановленими знахідками. Ймовірно, вони були частиною великого кладовища.

Нагадаємо, що вчені розповіли про унікальну знахідку. Археологи виявили пристрій, за допомогою якого будувалися єгипетські піраміди.

Ми писали, що недалеко від Мехіко знайшли тунель, що веде в похоронну камеру. На думку дослідників, він веде у потойбічний світ.

Також раніше археологи знайшли скіфський артефакт, що зберігся практично цілим.

Відео: Депутати валяють дурня в Раді

Новини України находка
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся