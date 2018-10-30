Вход в потусторонний мир: в заброшенном городе нашли тоннель диаметром около 8 метров

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Предполагается, что тоннель ведет в погребальную камеру

В заброшенном городе Теотиуакан, расположенном в 50 километрах к северо-востоку от города Мехико в муниципалитете Сан-Хуан-Теотиуакан, нашли тоннель диаметром около 8 метров. Об этом сообщает Daily Mail.

Есть вероятность, что тоннель ведет в погребальную камеру. По мнению ученых, он символизирует потусторонний мир. Тоннель расположен на глубине восьми метров и ведет в камеру длиной 15 метров, которая направляет на юг. Однако считается, что существует и другой, восточный вход. Возможно, он обрушился со временем.

Пирамида Луны в древнем городе Теотиуакан считается второй по величине пирамидой Мексики. Она была построена в 200-450 годах нашей эры и использовалась для ритуальных церемоний в честь богини воды и Луны Чальчиутликуэ.

Напомним, что ранее археологи обнаружили 750-летние языческие обереги.

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Видео: РБК-Украина