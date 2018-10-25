Уникальная находка: археологи обнаружили 800-летние языческие обереги

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Всего было обнаружено 20 статуэток

Археологи обнаружили в Перу уникальные 800-летние языческие обереги. Об этом сообщает "Сегодня".

В Перу во время археологических раскопок были найдены уникальные статуэтки-идолы. Ученые обнаружили 20 языческих оберегов в погребальном комплексе. По предварительным данным, возраст этих языческих статуэток – около 800 лет.

Фигурки были расположены в специальных нишах при входе на старинное кладбище. Они были размещены друг напротив друга. Высота каждой статуэтки – около 70 сантиметров, а лица фигурок были покрыты глиняными масками.

Ученые предположили, что эти статуэтки-идолы олицетворяли охранников, которые приветствовали всех, кто собирался посетить погребальный комплекс. Они считают, что данная находка позволит лучше узнать обычаи и древнюю культуру народов Южной Америки.

Кстати, ранее мы сообщали о том, что студент в Днепропетровской области нашел уникального каменного идола.

Многовекового каменного идола на кургане случайно обнаружил студент, после чего сразу же сообщил об этом историкам. Те были удивлены необычной находке, так как таких артефактов ранее не встречалось.

А также мы рассказывали о том, что историки обнаружили уникальный подземный храм-усыпальницу.

Во время раскопок около Спасо-Преображенской церкви в Полоцке был обнаружен уникальный подземный храм-усыпальница, которому нет аналогов на всем восточнославянском пространстве.

Видео: РБК-Украина