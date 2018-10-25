Унікальна знахідка: археологи виявили 800-літні язичницькі обереги

Всього було виявлено 20 статуеток
Археологи виявили в Перу унікальні 800-літні язичницькі обереги. Про це повідомляє "Сьогодні".
У Перу під час археологічних розкопок були знайдені унікальні статуетки-ідоли. Вчені виявили 20 язичницьких оберегів у поховальному комплексі. За попередніми даними, вік цих язичницьких статуеток – близько 800 років.
Фігурки були розташовані в спеціальних нішах при вході на старовинне кладовище. Вони були розміщені один навпроти одного. Висота кожної статуетки – близько 70 сантиметрів, а обличчяи фігурок були покриті глиняними масками.
Вчені припустили, що ці статуетки-ідоли уособлювали охоронців, які вітали всіх, хто збирався відвідати поховальний комплекс. Вони вважають, що дана знахідка дозволить краще пізнати звичаї і стародавню культуру народів Південної Америки.
До речі, раніше ми повідомляли про те, що студент у Дніпропетровській області знайшов унікального кам'яного ідола.
Багатовікового кам'яного ідола на кургані випадково виявив студент, після чого відразу ж повідомив про це історикам. Ті були здивовані незвичайну знахідку, так як таких артефактів раніше не зустрічалося.
А також ми розповідали про те, що історики виявили унікальний підземний храм-усипальницю.
Під час розкопок біля Спасо-Преображенської церкви у Полоцьку був виявлений унікальний підземний храм-усипальниця, якому немає аналогів на всьому східнослов'янському просторі.
Відео: РБК-Україна