Унікальна знахідка: археологи виявили 800-літні язичницькі обереги

Колаж РБК-Україна

Всього було виявлено 20 статуеток

Археологи виявили в Перу унікальні 800-літні язичницькі обереги. Про це повідомляє "Сьогодні".

У Перу під час археологічних розкопок були знайдені унікальні статуетки-ідоли. Вчені виявили 20 язичницьких оберегів у поховальному комплексі. За попередніми даними, вік цих язичницьких статуеток – близько 800 років.

Фігурки були розташовані в спеціальних нішах при вході на старовинне кладовище. Вони були розміщені один навпроти одного. Висота кожної статуетки – близько 70 сантиметрів, а обличчяи фігурок були покриті глиняними масками.

Вчені припустили, що ці статуетки-ідоли уособлювали охоронців, які вітали всіх, хто збирався відвідати поховальний комплекс. Вони вважають, що дана знахідка дозволить краще пізнати звичаї і стародавню культуру народів Південної Америки.

До речі, раніше ми повідомляли про те, що студент у Дніпропетровській області знайшов унікального кам'яного ідола.

Багатовікового кам'яного ідола на кургані випадково виявив студент, після чого відразу ж повідомив про це історикам. Ті були здивовані незвичайну знахідку, так як таких артефактів раніше не зустрічалося.

А також ми розповідали про те, що історики виявили унікальний підземний храм-усипальницю.

Під час розкопок біля Спасо-Преображенської церкви у Полоцьку був виявлений унікальний підземний храм-усипальниця, якому немає аналогів на всьому східнослов'янському просторі.

Відео: РБК-Україна