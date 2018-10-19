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Студент на Днепропетровщине нашел уникального каменного идола

STYLERНаука и техника    19.10.2018 - 13:00

Видео: (YouTube/ТСН)

Уникальное каменное изваяние, покрытое христианскими и языческими символами, было обнаружено на Днепропетровщине. Находку буквально вытащили из-под земли. Соответствующее видео можно посмотреть на YouTube.

Многовекового каменного идола на кургане случайно обнаружил студент, после чего сразу же сообщил об этом историкам. Те были удивлены необычной находке, так как таких артефактов ранее не встречалось.

Студент на Днепропетровщине нашел уникального каменного идола

Студент на Днепропетровщине нашел уникального каменного идолаСкриншот видео: (Youtube/ТСН)

Специалисты утверждают, что это языческая статуя средних веков, которую в начале XIX века переделали в православный крест в более двух с половиной метра высотой.

Фигуру планируют перевезти в исторический музей, где определится более точный возраст статуи. Также историки восстановят затертые надписи и попытаются объяснить сочетание двух религий.

Напомним, что в лесу Ивано-Франковской области найдено загадочное захоронение.

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