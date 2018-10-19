В лесу Ивано-Франковской области найдено загадочное захоронение

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Данную информацию сообщил лесник

Лесник Ивано-Франковской области обнаружил возле села Павловка загадочное захоронение. После чего археологи решили более детально изучить место и выдвинулись экспедицией на поиски находок. Об этом сообщает корреспондент blitz.if.ua.

Оказывается, в этой местности осуществляли захоронения в годы Второй мировой войны. Исследователи утверждают, что немцы расстреливали оуновцев в Синагоге и вывозили их в этот район. Однако останки расстрелянных найти так и не удалось.

Вместо этого археологи обнаружили три цельные черепа и два расколотых. По словам судмедэксперта, первый череп принадлежит женщине лет 40-45, второй и третий - мужчинам 30-40 и 45-50-ти лет.

"Погребение разрушено недобросовестными людьми около 3-4-х лет назад. Кто-то здесь все перерыл. На поверхность выкинуты в хаотичном порядке останки, которые не имеют анатомической целостности", - отмечает исследователь.

Кроме черепов и костей были и достаточно интересные находки, к примеру две венгерские монеты 1939 (2 филеры), ложка, портмоне с ключом внутри, два бидона, металлическая крышка, бегунок, ремни, ткань, кожаные женские пояса, пуговицы, очки, военное обувь и другие. Отмечается, что, возможно, там был тайник или подземный госпиталь.

Напомним, что археологи нашли корабль-могилу викингов.

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