В лісі Івано-Франківської області знайдено загадкове поховання

Фото: Колаж РБК-Україна

Дану інформацію повідомив лісник

Лісник Івано-Франківської області виявив біля села Павлівка загадкове поховання. Після чого археологи вирішили більш детально вивчити місце і висунулися експедицією на пошуки знахідок. Про це повідомляє кореспондент blitz.if.ua.

Виявляється, в цій місцевості здійснювали поховання в роки Другої світової війни. Дослідники стверджують, що німці розстрілювали оунівців у Синагозі і вивозили їх в цей район. Однак останки розстріляних знайти так і не вдалося.

Замість цього археологи виявили три цілісні черепа і два розколотих. За словами судмедексперта, перший череп належить жінці років 40-45, другий і третій - чоловікам 30-40 і 45-50-ти років.

"Поховання зруйноване недобросовісними людьми близько 3-4 років тому. Хтось тут все перерив. На поверхню викинуті в хаотичному порядку останки, які не мають анатомічної цілісності", - зазначає дослідник.

Крім черепів і кісток були і досить цікаві знахідки, наприклад дві угорські монети 1939 (2 филеры), ложка, портмоне з ключем всередині, два бідони, металева кришка, бігунок, ремені, тканина, шкіряні жіночі пояси, ґудзики, окуляри, військове взуття та інші. Відзначається, що, можливо, там був тайник або підземний госпіталь.

Нагадаємо, що археологи знайшли корабель-могилу вікінгів.

Ми писали, що археологи знайшли унікальне поховання скіфів.

А також про те, що у Львові виявили унікальну археологічну знахідку.

Відео: Депутати сплять