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В лісі Івано-Франківської області знайдено загадкове поховання

STYLERНаука і техніка    19.10.2018 - 09:30
Фото: Колаж РБК-Україна
Фото: Колаж РБК-Україна

Дану інформацію повідомив лісник

Лісник Івано-Франківської області виявив біля села Павлівка загадкове поховання. Після чого археологи вирішили більш детально вивчити місце і висунулися експедицією на пошуки знахідок. Про це повідомляє кореспондент blitz.if.ua.

Виявляється, в цій місцевості здійснювали поховання в роки Другої світової війни. Дослідники стверджують, що німці розстрілювали оунівців у Синагозі і вивозили їх в цей район. Однак останки розстріляних знайти так і не вдалося.

Замість цього археологи виявили три цілісні черепа і два розколотих. За словами судмедексперта, перший череп належить жінці років 40-45, другий і третій - чоловікам 30-40 і 45-50-ти років.

В лісі Івано-Франківської області знайдено загадкове поховання

"Поховання зруйноване недобросовісними людьми близько 3-4 років тому. Хтось тут все перерив. На поверхню викинуті в хаотичному порядку останки, які не мають анатомічної цілісності", - зазначає дослідник.

В лісі Івано-Франківської області знайдено загадкове поховання

Крім черепів і кісток були і досить цікаві знахідки, наприклад дві угорські монети 1939 (2 филеры), ложка, портмоне з ключем всередині, два бідони, металева кришка, бігунок, ремені, тканина, шкіряні жіночі пояси, ґудзики, окуляри, військове взуття та інші. Відзначається, що, можливо, там був тайник або підземний госпіталь.

В лісі Івано-Франківської області знайдено загадкове поховання

Нагадаємо, що археологи знайшли корабель-могилу вікінгів.

Ми писали, що археологи знайшли унікальне поховання скіфів.

А також про те, що у Львові виявили унікальну археологічну знахідку.

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