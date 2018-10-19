Студент на Дніпропетровщині знайшов унікального кам'яного ідола

Відео: YouTube/ТСН)

Унікальна кам'яна статуя, покрита християнськими і язичницькими символами, була виявлена на Дніпропетровщині. Знахідку буквально витягли з-під землі. Відповідне відео можна подивитися на YouTube.

Багатовікового кам'яного ідола на кургані випадково виявив студент, після чого відразу ж повідомив про це історикам. Ті були здивовані незвичайній знахідці, так як таких артефактів раніше не зустрічалося.

Скріншот відео: Youtube/ТСН)

Фахівці стверджують, що це язичницька статуя середніх століть, яку на початку XIX століття переробили в православний хрест в більш двох з половиною метри заввишки.

Фігуру планують перевезти в історичний музей, де визначиться більш точний вік статуї. Історики також відновлять затерті написи і спробують пояснити поєднання двох релігій.

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