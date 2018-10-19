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Студент на Дніпропетровщині знайшов унікального кам'яного ідола

STYLERНаука і техніка    19.10.2018 - 13:00

Відео: YouTube/ТСН)

Унікальна кам'яна статуя, покрита християнськими і язичницькими символами, була виявлена на Дніпропетровщині. Знахідку буквально витягли з-під землі. Відповідне відео можна подивитися на YouTube.

Багатовікового кам'яного ідола на кургані випадково виявив студент, після чого відразу ж повідомив про це історикам. Ті були здивовані незвичайній знахідці, так як таких артефактів раніше не зустрічалося.

Студент на Дніпропетровщині знайшов унікального кам'яного ідола

Студент на Дніпропетровщині знайшов унікального кам'яного ідолаСкріншот відео: Youtube/ТСН)

Фахівці стверджують, що це язичницька статуя середніх століть, яку на початку XIX століття переробили в православний хрест в більш двох з половиною метри заввишки.

Фігуру планують перевезти в історичний музей, де визначиться більш точний вік статуї. Історики також відновлять затерті написи і спробують пояснити поєднання двох релігій.

Нагадаємо, що в лісі Івано-Франківської області знайдено загадкове поховання.

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