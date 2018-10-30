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Вхід у потойбічний світ: в покинутому місті знайшли тунель діаметром близько 8 метрів

STYLERНаука і техніка    30.10.2018 - 08:20
Фото: Колаж РБК-Україна
Фото: Колаж РБК-Україна

Передбачається, що тунель веде в похоронну камеру

В покинутому місті Теотіуакан, розташованому в 50 кілометрах на північний схід від міста Мехіко в муніципалітеті Сан-Хуан-Теотіуакан, знайшли тунель діаметром близько 8 метрів. Про це повідомляє Daily Mail.

Є ймовірність, що тунель веде в похоронну камеру. На думку вчених, він символізує потойбічний світ. Тунель розташований на глибині восьми метрів і веде в камеру довжиною 15 метрів, яка направляє на південь. Проте вважається, що існує й інший, західний вхід. Можливо, він обрушився з часом.

Вхід у потойбічний світ: в покинутому місті знайшли тунель діаметром близько 8 метрів

Вхід у потойбічний світ: в покинутому місті знайшли тунель діаметром близько 8 метрівПіраміда Місяця в стародавньому місті Теотіуакан вважається другою за величиною пірамідою Мексики. Вона була побудована в 200-450 роках нашої ери і використовувалася для ритуальних церемоній в честь богині води і Місяця Чальчіутлікуе.

Нагадаємо, що раніше археологи виявили 750-річні язичницькі обереги.

До речі, раніше ми повідомляли про те, що студент у Дніпропетровській області знайшов унікального кам'яного ідола. Знахідку буквально витягли з-під землі.

А також ми розповідали про те, що історики виявили унікальний підземний храм-усипальницю. Дослідники вважають, що підземний храм спочатку був призначений для захоронення полоцького князя Георгія Всеславича.

Відео: РБК-Україна

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