Вхід у потойбічний світ: в покинутому місті знайшли тунель діаметром близько 8 метрів

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Передбачається, що тунель веде в похоронну камеру

В покинутому місті Теотіуакан, розташованому в 50 кілометрах на північний схід від міста Мехіко в муніципалітеті Сан-Хуан-Теотіуакан, знайшли тунель діаметром близько 8 метрів. Про це повідомляє Daily Mail.

Є ймовірність, що тунель веде в похоронну камеру. На думку вчених, він символізує потойбічний світ. Тунель розташований на глибині восьми метрів і веде в камеру довжиною 15 метрів, яка направляє на південь. Проте вважається, що існує й інший, західний вхід. Можливо, він обрушився з часом.

Піраміда Місяця в стародавньому місті Теотіуакан вважається другою за величиною пірамідою Мексики. Вона була побудована в 200-450 роках нашої ери і використовувалася для ритуальних церемоній в честь богині води і Місяця Чальчіутлікуе.

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Відео: РБК-Україна