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Тайна строительства египетских пирамид: ученые рассказали об уникальной находке

STYLERНаука и техника    03.11.2018 - 07:46
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Археологи обнаружили устройство, при помощи которого строились египетские пиамиды

Ученые из Франции и Англии нашли устройство, с помощью которого древние египтяне сооружали пирамиды. Об этом информирует издание Science Alert.

Египетские пирамиды – одни из самых древних сохранившихся каменных сооружений в мире.

В одном из карьеров, где ранее добывали алебастр, был обнаружен пандус (рампа), который применялся для поднятия тяжелых блоков. Алебастр нужен был для изготовления посуды, скульптур, саркофагов, а также для облицовывания стен и полов церквей.

Ученые выяснили, что в центре рампы находилась наклонная площадка под углом 20 градусов. С обеих сторон были сооружены ступени, а также отверстия в скале, в которые вставлялись деревянные столбы.

Алебастр размещали на деревянных санях, а столбы служили у них в качестве блоков, вокруг которых были обернуты веревки. Египтяне тянули эти веревки и перемещали строительный камень по пандусу и последовательно поднимали блок. 

Исследователи догадывались, что древние египтяне применяли рампу. К тому же они находили изображения подобных захоронений на стенах. Однако хорошо сохранившаяся рампа найдена археологами впервые. Возраст находки оценивают в 4500 лет.

Напомним, недалеко от Мехико нашли тоннель, ведущий в погребальную камеру. По мнению исследователей, он ведет в потусторонний мир.

Также ранее археологи нашли скифский артефакт, сохранившийся практически целым.

Новости Украины археологияегипетские пирамиды
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