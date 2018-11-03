Таємниця будівництва єгипетських пірамід: вчені розповіли про унікальну знахідку

Колаж РБК-Україна

Археологи виявили пристрій, за допомогою якого будувалися єгипетські пиамиды

Вчені з Франції та Англії знайшли пристрій, за допомогою якого стародавні єгиптяни будували піраміди. Про це інформує видання Science Alert.

Єгипетські піраміди – одні із найдавніших збережених кам'яних споруд у світі.

В одному з кар'єрів, де раніше добували алебастр, був виявлений пандус (рампа), який застосовувався для підняття важких блоків. Алебастр потрібен був для виготовлення посуду, скульптур, саркофагів, а також для облицювання стін і підлоги церков.

Вчені з'ясували, що в центрі рампи перебувала похилий майданчик під кутом 20 градусів. З обох сторін були споруджені ступені, а також отвори в скелі, в які вставлялися дерев'яні стовпи.

Алебастр розміщували на дерев'яних санях, а стовпи служили у них в якості блоків, навколо яких були обгорнуті мотузки. Єгиптяни тягнули ці мотузки і переміщали будівельний камінь пандусом і послідовно порушували блок.

Дослідники здогадувалися, що стародавні єгиптяни застосовували рампу. До того ж вони знаходили зображення подібних поховань на стінах. Однак добре збереглася рампа знайдена археологами вперше. Вік знахідки оцінюють в 4500 років.

Нагадаємо, недалеко від Мехіко знайшли тунель, що веде в похоронну камеру. На думку дослідників, він веде в потойбічний світ.

Також раніше археологи знайшли скіфський артефакт, зберігся практично цілим.