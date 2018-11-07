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У Донецькій області шахраї намагалися продати унікальний пам'ятник природи за $300 тисяч

STYLERНаука і техніка    07.11.2018 - 17:25
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Вага унікальної брили - майже 300 тонн

В Донецькій області "чорні археологи" намагалися продати через інтернет унікальну статую, яка утворилася з дерев. Про це повідомляють "Факти".

Зловмисники опублікували в інтернеті оголошення про продаж брили із закам'янілих дерев араукарій. Ціну вони вказали за кілограм - $100. Вага всієї статуї – 300 тонн.

Однак оголошення вчасно помітили і завадили "чорним археологам" продати унікальну статую. Підрозділ податкової поліції, яка бере участь у проведенні операції Об'єднаних сил, відстежили місцезнаходження статуї. Зловмисники прикопали її в Бахмутському районі, недалеко від лінії розмежування.

Як розповіли вчені, брила утворилася з дерев араукарій, які росли 295-300 мільйонів років тому на території сучасного Донбасу. Знайдену статую передали в ландшафтний парк "Клебан-Бик", який знаходиться в 45 кілометрах від Донецька, в Костянтинівському районі.

У Донецькій області шахраї намагалися продати унікальний пам'ятник природи за $300 тисяч

Скріншот фото ("Факти")

"Про цінності її говорить те, що вона отримала статус пам'ятки природи національного значення. У цьому моноліті ніби законсервована інформація про клімат і рослини найдавнішої епохи, навіть добре видно річні кільця скам'янілих дерев", - розповіла завідуюча відділом ландшафтного парку Тетяна Кернопенко.

Вона зазначила, що місце, де "чорні археологи" знайшли трехтону скам'янілість, не входить в територію ландшафтного парку.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що палеонтологи знайшли останки самої маленької мавпи.

А також розповідали про те, що фермер відкопав на своєму полі древні статуї.

Відео: РБК-Україна

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