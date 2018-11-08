Будьте напоготові: як правильно перевіряти документи при оренді житла

Колаж РБК-Україна

Переконатися в тому, що власник квартири справжній - не складно

В Україні розкрили банду аферистів, які орендували квартиру на якийсь час, а потім здавали житло повторно за підробленими документами.

Одержавши гроші, шахраї зникали, а жертви залишалися без житла, за яке віддали гроші.

Одну учасницю цієї банди затримала поліція. Їй виявилася 71-річна жінка, яка видавала себе за власницю квартир. У жінки вже є судимість за шахрайство, і вона раніше вже бувала в розшуку.

Скріншот з відео (YouTube/Сьогодні)

Як пише "Сьогодні", фахівці радять не поспішати при виборі житла. Найчастіше саме авантюристи підганяють жертву як можна швидше заплатити гроші.

"Якщо ви не дасте завдаток зараз, то за вами наступний бажаючий зніме квартиру. Однак, насправді це часто не так", - відзначає ріелтор Ірина Кечеджи.

Скріншот з відео (YouTube/Сьогодні)

Навіть якщо на квартиру величезна черга, ні за що не давайте гроші вперед, особливо третім особам.

"Не давайте завдаток ніяким брокерам. Передоплату ви можете дати тільки власнику, після того, як переконалися, що документи в порядку", - розповідає ріелтор.

Переконатися в тому, що власник квартири справжній - не складно.

"Останні кілька років у нас відкритий реєстр нерухомості, і кожна людина коли йому пропонує хтось здати квартиру, може спокійно зайти в державний реєстр і подивитися, хто є власником цієї квартири", - запевняє адвокат Денис Ципін.

Скріншот з відео (YouTube/Сьогодні)

Далі потрібно перевірити, чи реальний паспорт показує людина, яка здає приміщення. Адже зайти в реєстр і дізнатися прізвище власника може кожен, щоб потім підробити документи.

Для перевірки документа на підробленість потрібно набрати 102, розповісти ситуацію, уточнити паспорт і сказати, що ви підозрюєте його на фальшивість. Існує спеціальний підрозділ, який протягом декількох хвилин допоможе перевірити справжність паспорта, а також його втрату і для яких потреб він використовувався.

Також експерти радять не соромитися фотографувати документи і самого орендодавця. Справжній власник до цього поставиться з розумінням, а шахраї зазвичай цього бояться.

Нагадаємо, раніше в Донецькій області шахраї збиралися продати унікальний пам'ятник природи за $300 тисяч через інтернет.

Раніше ми писали про те, що Швейцарія видала Україні злочинця, підозрюваного в шахрайстві в особливо великих розмірах.

Відео: РБК-Україна