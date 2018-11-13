Кредитні аферисти: кількість постраждалих українців "перевалила" за тисячу

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Адвокат дав пораду, як не потрапити в пастку до кредитних шахраїв

Українські громадяни можуть стати заручниками кредитів, що на них оформили аферисти, вкравши для цього їхні особисті дані. Найсумніше, що жертва шахрайство може навіть не припускати, що на її ім'я вже оформлена кредитна кабала. Про це пише газета "Сьогодні".

У Службі безпеки України говорять про більш ніж 1000 втягнутих в аферу українців. Таким чином, при позиці в 1000 гривень фейкового кредиту, зловмисники виграють мільйон.

Ілюстративне фото (сybercrime.gov.ua)

Кажуть, що насправді суми позик були набагато вищими. До них приплюсовувалися штрафи й пені за несвоєчасне погашення або пропуску дня виплати траншу за таким кредитом. Жертва для махінацій вибиралася навмання.

"Мені ніхто не дзвонив, не писав. Мені просто прийшов лист, що я винен 9300 гривень і я вже прострочив свою виплату, і у мене капають відсотки", – розповідає постраждалий від кредитних аферистів Валерій Яковенко.

"За законом ми повинні реагувати на законні звернення. Поки не доведено, що ця людина справді не брала кредит, вона вважається для нас такою, яка взяла кредит", - коментує ситуацію директор з маркетингу фінансової компанії підозрюваної у шахрайстві Максим Параска.

Як правило, в пастки шахраїв українці потрапляють через Інтернет. Як, наприклад, це сталося Олексієм, представником IT-індустрії. Все, що йому було потрібно, щоб "засвітити" свої особисті дані - це заповнити анкету на сайті, вказавши дату народження, номер паспорту та ідентифікаційний код.

"Можна взяти персональні дані будь-якої людини, а потім дати номер своєї картки. Вони порушили Закон, який вимагає від усіх фінансових установ верифікації та ідентифікації клієнта", – розповів Олексій.

Колишній співробітник кримінального відділу Валерій Курей, тим часом, повідомляє, що базу з особистими даними громадян, включаючи і електронний підпис, можна придбати за гроші у паспортних столах, банках, валютних обмінних пунктах, і в міліції.

Як виглядає схема шахрайства на практиці? Шахраї видають людям кредит. Найчастіше позичальник повністю розраховується з кредитором, але це його не рятує. Аферист у пошуках легкої наживи, купує базу даних, навмання вибирають об'єкт для афери і вже за наявною особистої інформації "клієнта" видає фейковий кредит.

Треба відзначити, що потерпілий ніяким чином здогадатися не може, що в цей час на ньому вже "висить" позика.

Процедура видачі такого кредиту" характерна тим, що ніякі підписи для підтвердження суми видачі не потрібні. Фінанси просто переводяться на платіжну картку жертви.

Потім в "діалог" з жертвою вступають колектори, які вимагають виплати неіснуючої заборгованості.

Юристи радять при оприлюднення особистих даних завжди вказувати, що інформацію про себе ви надаєте не для кредиту.

На допомогу також прийде Бюро кредитних історій. Там вам детально розкажуть, коли і де ви могли взяти кредит, і який його статус та стан на сьогоднішній день. При виявленні кредиту-файка необхідно відразу зареєструвати заяву в поліції.

Раніше у мережі розповіли про новий вид шахрайства з автомобілями.

Відео: РБК Україна