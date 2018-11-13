Кредитные аферисты: число пострадавших украинцев перевалило за тысячу

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Адвокат дал совет, как не попасть в сети к кредитным мошенникам

Украинские граждане могут стать заложниками кредитов, которые на них оформили аферисты, украв для этого их личные данные. Самое печальное, что жертва мошенничества может не предполагать, что на ее имя уже оформлена кредитная кабала. Об этом пишет газета "Сегодня".

В Службе безопасности Украины говорят о более чем 1000 втянутых в аферу украинцев. Таким образом, при займе в 1000 грн фейкового кредита, злоумышленники выигрывают миллион.

Иллюстративное фото (сybercrime.gov.ua)

Говорится, что на самом деле займы были много выше. К ним приплюсовывались штрафы и пени за несвоевременное погашение или пропуска дня выплаты транша по такому кредиту. Жертва для махинаций выбиралась наугад.

"Мне никто не звонил, не писал. Мне просто пришло письмо, что я должен 9300 гривен и я уже просрочил свою выплату, и у меня капают проценты", – рассказывает пострадавший от кредитных аферистов Валерий Яковенко.

"По закону мы должны реагировать на законные обращения. Пока не доказано, что этот человек действительно не брал кредит, он считается для нас таким, который взял кредит", - комментирует ситуацию директор по маркетингу финансовой компании подозреваемой в мошенничестве Максим Параска.

Как правило, в сети мошенников украинцы попадают через Интернет. Как, например, это произошло с Алексеем, представителем IT-индустрии. Все, что ему потребовалось, чтобы "засветить" свои личные данные - это заполнить анкету на сайте, указав дату рождения, номер паспорта и идентификационный код.

"Можно взять персональные данные любого человека, а затем дать номер своей карты. Они нарушили Закон, который требует от всех финансовых учреждений верификации и идентификации клиента", – рассказал Алексей.

Бывший сотрудник криминального отдела Валерий Кур, между тем, сообщает, что базу с личными данными граждан, включая и электронную подпись, можно приобрести за деньги в паспортных столах, банках, валютных обменных пунктах, и в милиции.

Как выглядит схема мошенничества на практике? Мошенники выдают людям кредит. Чаще всего заемщик полностью рассчитывается с кредитором, но это его как раз и не спасает. Аферист в поисках легкой наживы, покупает базу данных, наугад выбирают объект для аферы и уже по имеющейся личной информации "клиента" выдает фейковый кредит.

Надо отметить, что пострадавший никаким образом догадаться не может, что в это время на нем уже "висит" заем.

Процедура выдачи такого "кредита" характерна тем, что никакие подписи для подтверждения суммы выдачи не требуются. Финансы попросту переводятся на платежную карточку жертвы.

Затем в "диалог" с жертвой вступают коллекторы, которые требуют выплаты несуществующей задолженности.

Юристы советуют при обнародовании личных данных всегда указывать, что информацию о себе вы предоставляете не для кредита.

В помощь также придет Бюро кредитных историй. Там вам детально расскажут, когда и где вы могли взять кредит, и каков его статус и состояние на сегодняшний день. При обнаружении кредита-фейка необходимо сразу зарегистрировать в полиции заявление.

Ранее в сети рассказали о новом виде мошенничества с автомобилями.

Видео: РБК Украина