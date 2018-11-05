"Взяли кредит без ведома": украинцев предупредили о схемах онлайн-мошенничества

Коллаж: РБК-Украина

Для оформления кредита на другое лицо, мошеннику не нужно иметь при себе оригиналы документов

Компании, занимающиеся микрокредитованием, имеют на своем счету тысячи случаев мошенничества. Зачастую такие компании предоставляют кредиты мошенникам онлайн. Люди, о том, что "взяли кредит" узнают, когда получают уведомление о задолженности. Об этом со ссылкой на информацию СБУ сообщает "Твой портал".

Многие отдают деньги, не желая идти в суд. Тем более что суммы, как правило, незначительные. Но есть и такие, что судятся и требуют отменить незаконно выданный кредит. Но даже в случае победы в суде, кредитная история оказывается испорченной. Если жертва не хочет погашать кредит, на нее могут начать давить коллекторы и превратить ее жизнь в кошмар.

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Что же делать, чтобы не стать жертвой мошенников?

Чаще всего под удар попадают люди, чьи персональные данные можно найти в интернете, и они находятся в свободном доступе. Но для оформления кредита, кроме копий документов, нужно подтвердить личность, то есть, пройти верификацию. А значит, финансовые компании сами проворачивают оформления кредитов на третьих лиц.

Попасть в мошеннические сети можно, даже если вы хоть раз оставляли свои данные в интернете или даже банка. Поэтому украинцам стоит быть осторожными, и стараться предоставлять свою личную информацию только проверенным лицам. Даже если учреждение вызывает доверие, не забудьте подписывать ксерокопии и помните кому и когда их давали.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что группа'узников из так называемой "ЛНВ" выманила у украинцев 2,7 млн гривен. Воры звонили из тюрьмы и представлялись правоохранителями.

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