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"Взяли кредит без відома": українців попередили про схеми онлайн-шахрайства

STYLERЖиття    05.11.2018 - 11:42
Колаж: РБК-Україна
Колаж: РБК-Україна

Для оформлення кредиту на іншу особу, шахраю не потрібно мати при собі оригінали документів

Компанії, що займаються мікрокредитуванням, мають на своєму рахунку тисячі випадків шахрайства. Найчастіше такі компанії надають кредити шахраям онлайн. Люди, про те, що "взяли кредит" дізнаються, коли отримують повідомлення про заборгованість. Про це з посиланням на інформацію СБУ повідомляє "Твій портал". 

Багато хто віддає гроші, не бажаючи йти до суду. Тим більше що суми, як правило, незначні. Але є й такі, що судяться та вимагають скасувати незаконно виданий кредит. Та навіть у разі перемоги у суді, кредитна історія людини виявляється зіпсованою. Якщо жертва не хоче погашати кредит, на неї можуть почати тиснути колектори та перетворити життя на жах.

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Що ж робити, аби не стати жертвою шахраїв?

Найчастіше під удар потрапляють люди, чиї персональні дані можна знайти в інтернеті, і вони знаходяться у вільному доступі. Але для оформлення кредиту, окрім копій документів, потрібно підтвердити особу, тобто, пройти верифікацію. А значить, фінансові компанії самі провертають оформлення кредитів на третіх осіб.

Потрапити у шахрайські тенета можна, навіть якщо ви хоч раз залишали свої дані в інтернеті або навіть банку. Тому українцям варто бути обережними, і старатися надавати свою особисту інформацію тільки перевіреним особам. Навіть якщо установа викликає довіру, не забудьте підписувати ксерокопії та пам’ятайте кому і коли їх давали.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що група в'язнів з так званої "ЛНР" виманила у українців 2,7 млн гривень. Злодії дзвонили з в'язниць і представлялися правоохоронцями. 

Також зверніть увагу, кіберполіції розповіла про найбільш поширені види шахрайства

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