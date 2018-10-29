Не стань жертвой: киберполиция рассказала о самых распространенных видах мошенничества

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Злоумышленники могут использовать звонки, смс или электронную почту

Специалисты киберполиции рассказали украинцам, как не стать жертвами интернет-мошенников. Об этом сообщается на официальной странице Департмента киберполиции Национальной полиции Украины в социальной сети Facebook.

Они порекомендовали контролировать свое информационное поле и рассказали, что такое фишинг, вишинг и смишинг. А также дали рекомендации о том, как реагировать на такие попытки мошенничества.

Фишинг – это мошенничество с помощью электронных писем. Пользователю приходит письмо, с помощью которого мошенники пытаются узнать личную, финансовую или конфиденциальную информацию.

Специалисты рекомендуют не загружать подозрительные приложения из таких писем, не открывать ссылки или картинки и обращать внимание на оформление такого письма – логотипы, стиль и обратный адрес.

Скриншот фото (facebook.com/cyberpoliceua)

Вишинг – это мошенничество с помощью телефонных звонков. Злоумышленники звонят своей жертве и уговаривают сообщить личные, финансовые данные или конфиденциальную информацию. Также они могут просить перевести деньги.

В таких случаях специалисты рекомендуют не рассказывать личную информацию, не перезванивать по указанным номерам или по тому номеру, с которого был совершен звонок и не сообщать данные от платежных карточек. Для проверки информации нужно попросить перезвонить, а после этого перезвонить в свой банк.

Скриншот фото (facebook.com/cyberpoliceua)

Смишинг – мошенничество с помощью смс. На телефон абонента приходит текстовое сообщение о том, что нужно срочно сообщить личную, финансовую или конфиденциальную информацию.

Специалисты рекомендуют не открывать в таких сообщениях ссылки и приложения, не загружать картинки и не отвечать на такие смс. Если возникли подозрения – нужно перезвонить в банк и сообщить о попытке мошенничества.

Скриншот фото (facebook.com/cyberpoliceua)

Кстати, ранее мы писали о том, что украинцев предупредили о новой форме мошенничества.

А также рассказывали о том, что негодяи решили нажиться на смерти звезды "Дизель Шоу" Марины Поплавской.

Видео: РБК-Украина