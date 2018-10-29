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Не стань жертвою: киберполиция розповіла про найпоширеніші види шахрайства

STYLERЖиття    29.10.2018 - 15:40
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Зловмисники можуть використовувати дзвінки, смс або електронну пошту

Фахівці кіберполиции розповіли українцям, як не стати жертвами інтернет-шахраїв. Про це повідомляється на офіційній сторінці Департменту кіберполіції Національної поліції України у соціальній мережі Facebook.

Вони порекомендували контролювати своє інформаційне поле і розповіли, що таке фішинг, вішинг і смишинг. А також дали рекомендації про те, як реагувати на такі спроби шахрайства.

Фішинг – це шахрайство з допомогою електронних листів. Користувачеві надсилається лист, за допомогою якого шахраї намагаються дізнатися особисту фінансову таємницю або конфіденційну інформацію.

Фахівці рекомендують не завантажувати підозрілі програми з таких листів, не відкривати посилання чи картинки і звертати увагу на оформлення такого листа – логотипи, стиль і зворотну адресу.

Не стань жертвою: киберполиция розповіла про найпоширеніші види шахрайства

Скріншот фото (facebook.com/cyberpoliceua)

Вішинг – це шахрайство за допомогою телефонних дзвінків. Зловмисники телефонують своїй жертві і умовляють повідомити особисті, фінансові дані або конфіденційну інформацію. Також вони можуть просити перевести гроші.

У таких випадках фахівці рекомендують не розповідати особисту інформацію, не телефонувати за вказаними номерами або за тим номером, з якого було здійснено дзвінок і не повідомляти дані з платіжних карток. Для перевірки інформації потрібно попросити передзвонити, а після цього передзвонити в свій банк.

Не стань жертвою: киберполиция розповіла про найпоширеніші види шахрайства

Скріншот фото (facebook.com/cyberpoliceua)

Смішинг – шахрайство за допомогою смс. На телефон абонента приходить текстове повідомлення про те, що потрібно терміново повідомити особисту, фінансову або конфіденційну інформацію.

Фахівці рекомендують не відкривати в таких повідомленнях посилання і додатки, не завантажувати картинки і не відповідати на такі смс. Якщо виникли підозри – потрібно зателефонувати в банк і повідомити про спробу шахрайства.

Не стань жертвою: киберполиция розповіла про найпоширеніші види шахрайства

Скріншот фото (facebook.com/cyberpoliceua)

До речі, раніше ми писали про те, що українців попередили про нову форму шахрайства.

А також розповідали про те, що негідники вирішили нажитися на смерті зірки "Дизель Шоу" Марини Поплавської.

Відео: РБК-Україна

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