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Негодяи решили нажиться на смерти звезды "Дизель Шоу" Марины Поплавской

STYLERЖизнь    26.10.2018 - 11:49
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Родственники погибшей Марины Поплавской обратились в полицию с заявлением о мошенничестве

Аферисты решили нажиться на смерти звезды "Дизель Шоу" Марины Поплавской. Об этом заявили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Житомирской области.

"К сожалению, преждевременная гибель Марины Поплавской, кроме сожаления и скорби от сотен тысяч сторонников ее творчества, для определенных негодяев стала поводом для мошенничества", - отметили правоохранители.

Как рассказали в полиции, к ним обратились родные погибшей артистки с заявлением о возможном мошенничестве. По их словам, в социальных сетях начали появляться фейковые страницы Поплавской, на которых размещаются посты о якобы сборе благотворительных средств для непонятных целей.

Родственники Поплавской призывают украинцев не доверять любым подобным сообщением.

"Никаких сборов благотворительных средств от общественности они не объявляли и просят не спекулировать на хорошем имени родного человека", - подчеркнули в полиции и показали оригинальные страницы артистки в соцсетях.

Негодяи решили нажиться на смерти звезды &quot;Дизель Шоу&quot; Марины Поплавской

Скриншот поста (facebook.com/zhytomyr.police)

Негодяи решили нажиться на смерти звезды &quot;Дизель Шоу&quot; Марины Поплавской

Скриншот (facebook.com/zhytomyr.police)

Негодяи решили нажиться на смерти звезды &quot;Дизель Шоу&quot; Марины Поплавской

Скриншот (facebook.com/zhytomyr.police)

Напомним, что на днях актриса "Дизель Шоу" растрогала воспоминаниями о Марине Поплавской.

Ранее мы сообщали о том, что актеры "Дизель Студио", которые пострадали в страшной аварии на трассе Львов-Киев 20 октября, в течении ближайших нескольких месяцев будут находится на реабилитации. Всех артистов уже выписали из больницы домой, но медики сообщили, что на их восстановление понадобится от двух до четырех месяцев. У артистов множественные переломы конечностей и сильные ушибы.

Видео: РБК-Украина

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