Негодяи решили нажиться на смерти звезды "Дизель Шоу" Марины Поплавской

Родственники погибшей Марины Поплавской обратились в полицию с заявлением о мошенничестве
Аферисты решили нажиться на смерти звезды "Дизель Шоу" Марины Поплавской. Об этом заявили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Житомирской области.
"К сожалению, преждевременная гибель Марины Поплавской, кроме сожаления и скорби от сотен тысяч сторонников ее творчества, для определенных негодяев стала поводом для мошенничества", - отметили правоохранители.
Как рассказали в полиции, к ним обратились родные погибшей артистки с заявлением о возможном мошенничестве. По их словам, в социальных сетях начали появляться фейковые страницы Поплавской, на которых размещаются посты о якобы сборе благотворительных средств для непонятных целей.
Родственники Поплавской призывают украинцев не доверять любым подобным сообщением.
"Никаких сборов благотворительных средств от общественности они не объявляли и просят не спекулировать на хорошем имени родного человека", - подчеркнули в полиции и показали оригинальные страницы артистки в соцсетях.
Скриншот поста (facebook.com/zhytomyr.police)
Скриншот (facebook.com/zhytomyr.police)
Скриншот (facebook.com/zhytomyr.police)
Напомним, что на днях актриса "Дизель Шоу" растрогала воспоминаниями о Марине Поплавской.
Ранее мы сообщали о том, что актеры "Дизель Студио", которые пострадали в страшной аварии на трассе Львов-Киев 20 октября, в течении ближайших нескольких месяцев будут находится на реабилитации. Всех артистов уже выписали из больницы домой, но медики сообщили, что на их восстановление понадобится от двух до четырех месяцев. У артистов множественные переломы конечностей и сильные ушибы.
Видео: РБК-Украина