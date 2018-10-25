"Она всегда была нашей наставницей": актриса "Дизель шоу" растрогала воспоминаниями о Марине Поплавской

Фото: коллаж РБК-Украина

Артистка отметила, что Марина всегда была наставницей команды, мудрой, доброй и очень ранимой душой

Украинская актриса, одна из участниц команды "Дизель шоу" Яна Глущенко, которая попала в жуткое ДТП вместе со своими коллегами, рассказала о погибшей Марине Поплавской и об их отношениях. Об этом она написала в своем Instagram.

"Я долго молчала, так как не знала, что писать. Шок, страх, горе", - призналась она.

Глущенко отметила, что Мари (она никогда не любила, когда ее называли по отчеству), всегда была наставницей команды, мудрой, доброй и очень ранимой душой.

Участницы команды "Дизель шоу" (Фото: instagram.com/yamo4ka)

"У нас с ней были свои особые отношения, моя Музя (так я ее называла), сыграла большую роль в моих личных отношениях, чему я ей очень благодарна. Мариша всегда любила юмор, выражения из ее уст можно было записывать на цитаты!", - написала Яна.

"Ты всегда нас мерила, мудро рассуждала и ела много шоколада (конечно же черного, там же меньше калорий). С тобой у нас самые теплые и добрые воспоминания. Я знаю, Музя, ты не хочешь что бы мы плакали, ты всегда любила сарказм, так что твои танометры в хороших руках! Безумно любим тебя, девочка наша! Мы и весь мир! Спи, солнышко, а мы постараемся и дальше тебя только радовать. Люблю, Лялюня", - написала она.

Скрин: instagram.com/yamo4ka

В комментариях в сообщению Яны Глущенко поклонники выражают соболезнования в связи с гибелью Марины Поплавской и предлагают украинцам, как советует актриса Руслана Писанка, сказать слова признания о таланте, любви всем артистам "Дизель Шоу":

"Умница, красавица, талантище! Не забудем";

"Скорбим";

"Смотрела репортаж с похорон Марины и там брали интервью у актрисы Русланы Писанка и она сказала такие слова: "Артисту надо при жизни говорить, как Вы его любите, какой он талантливый и как он дорог для народа. Эти слова ждет каждый артист, а сейчас когда Мариночки нет у нас у всех осталось какая-то недосказанность. Вот и я предлагаю всем сказать слова признания о таланте, любви всем артистам "Дизель Шоу". Им очень нужна наша поддержка! Мы Вас очень любим";

"Покойся с миром, Марина... "

Скрин: instagram.com/yamo4ka

Как сообщалось ранее, известный телеведущий, сценарист, продюсер и актер "Дизель шоу" Евгений Сморигин инициировал флешмоб в память о погибшей в жутком ДТП коллеге Марине Поплавской.

Также мы писали о том, что Яна Глущенко обратилась к своим поклонникам после жуткой аварии.

Напомним, 22 октября в Житомире прошла церемония прощания с актрисой Мариной Поплавской, которая погибла в трагической аварии.

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Видео: РБК-Украина