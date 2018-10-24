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#МаринаСнами: актеры "Дизель шоу" организовали в соцсети флешмоб в память о Поплавской

STYLERПерсона    24.10.2018 - 15:47
Фото: коллаж РБК-Украина
Фото: коллаж РБК-Украина

Актриса отметила, что Марина Поплавская всегда любила повеселиться, пошутить, прикольнуться за кулисами

Известный телеведущий, сценарист, продюсер и актер "Дизель шоу" Евгений Сморигин инициировал флешмоб в память о погибшей в жутком ДТП коллеге Марине Поплавской.

"Три дня Марины нет с нами... Но она будет жива всегда. У меня есть видеозаписи, которые никто никогда не видел. Думаю, вам будет интересно увидеть ее "без грима". Простой, жизнерадостной, веселой... Мы часто пели с ней. Эту запись я сделал в Одессе в ночь перед концертом в номере гостиницы. #МаринаСнами", - написал Сморигин в своем Instagram.

#МаринаСнами: актеры &quot;Дизель шоу&quot; организовали в соцсети флешмоб в память о Поплавской

Скрин: instagram.com/smorigin_evgeni

Видео: instagram.com/smorigin_evgeni

Идею поддержала украинская актриса телевидения, кино и театра, певица Виктория Булитко. 

"Поддерживаю идею #МаринаСнами от Евгения Сморигина выкладывать видео Мариночки из наших актерских будней", - написала Булитко в Instagram.

#МаринаСнами: актеры &quot;Дизель шоу&quot; организовали в соцсети флешмоб в память о Поплавской

Скрин: instagram.com/bulitka

Актриса отметила, что Поплавская всегда любила повеселиться, пошутить, прикольнуться за кулисами.

Видео: instagram.com/bulitka

"Часто говорила: "Викуся, а давай снимем что-нибудь "эдакое". Любим тебя очень и всегда будем любить, наша #МаринаПоплавская", - говорится в сообщении. 

В комментариях к сообщению подписчики Виктории Булитко высказывают соболезнования в связи с гибелью Марины Поплавской и желают остальным участникам "Дизель шоу", пострадавшим в аварии, скорейшего выздоровления:

"Не могу поверить до сих пор... Светлая память светлому человеку...";

"Жаль. Помним, любим, скорбим. Она навсегда останется в наших сердцах";

"Хорошая и правильная идея. Светлая память Марине. Команде скорейшего восстановления";

"Смотрю и не верю! Так жаль, аж сердце сжимается! Пока мы живы, она с нами! А вы все будьте здоровы! Вы все талантище!";

"Царство небесное Марине"...

#МаринаСнами: актеры &quot;Дизель шоу&quot; организовали в соцсети флешмоб в память о Поплавской

Скрин: instagram.com/bulitka

"Марина прекрасно дополняла Викторию, жаль дуэт распался, соболезную Марине и пострадавшим актерам группы. Виктория мужайтесь и берите новые высоты в своем творчистве. Москва вас любит";

"Для меня лично и для всех украинцев Мариночка навсегда останется жива"...

#МаринаСнами: актеры &quot;Дизель шоу&quot; организовали в соцсети флешмоб в память о Поплавской

Скрин: instagram.com/bulitka

Как сообщалось ранее, пострадавший в жутком ДТП участник команды "Дизель шоу" Егор Крутоголов трогательно рассказал о погибшей коллеге.

Ранее одна из актрис "Дизель шоу" Яна Глущенко призвала своих поклонников и журналистов не писать выдуманные диагнозы и прогнозы относительно состояния ее здоровья.

Напомним, что мы писали о том, что водитель автобуса рассказал свою версию страшной аварии

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Видео: РБК-Украина

Новости Украины ДТПфлешмобДизель шоу
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