МаринаСнами: актори "Дизель шоу" організували у соцмережі флешмоб в пам'ять про Поплавську

Фото: колаж РБК-Україна

Актриса зазначила, що Марина Поплавська завжди любила повеселитися, пожартувати, прикольнутися за лаштунками

Відомий телеведучий, сценарист, продюсер і актор "Дизель шоу" Євген Сморигін ініціював флешмоб в пам'ять про загиблу в жахливому ДТП колегу Марину Поплавську.

"Три дні Марини немає з нами ... Але вона буде жива завжди. У мене є відеозаписи, які ніхто ніколи не бачив. Думаю, вам буде цікаво побачити її "без гриму". Простою, життєрадісною, веселою... Ми часто співали з нею. Цей запис я зробив в Одесі в ніч перед концертом в номері готелю. #МаринаСнами", - написав Сморигін в своєму Instagram.

Скрін: instagram.com/smorigin_evgeni

Відео: instagram.com/smorigin_evgeni

Ідею підтримала українська актриса телебачення, кіно і театру, співачка Вікторія Булітко.

"Підтримую ідею #МаринаСнами від Євгена Сморигіна викладати відео Мариночки з наших акторських буднів", - написала Булітко у своєму Instagram.

Скрін: instagram.com/bulitka

Актриса зазначила, що Поплавська завжди любила повеселитися, пожартувати, прикольнутися за лаштунками.

Відео: instagram.com/bulitka

"Часто говорила: "Вікуся, а давай знімемо що-небудь "таке". Любимо тебе дуже і завжди будемо любити, наша #МаринаПоплавская", - йдеться в повідомленні.

У коментарях до повідомлення підписники Вікторії Булітко висловлюють співчуття у зв'язку із загибеллю Марини Поплавської та бажають іншим учасникам "Дизель шоу", постраждалим в аварії, якнайшвидшого одужання:

"Не можу повірити досі... Світла пам'ять світлій людині...";

"Шкода. Пам'ятаємо, любимо, сумуємо. Вона назавжди залишиться в наших серцях";

"Хороша і правильна ідея. Світла пам'ять Марині. Команді якнайшвидшого відновлення";

"Дивлюся і не вірю! Так шкода, аж серце стискається! Поки ми живі, вона з нами! А ви всі будьте здорові! Ви всі таланти!";

"Царство небесне Марині"...

Скрін: instagram.com/bulitka

"Марина чудово доповнювала Вікторію, шкода дует розпався, співчуваю Марині і постраждалим акторам групи. Вікторія мужайтеся і беріть нові висоти в своїй творчості. Москва вас любить";

"Для мене особисто і для всіх українців Мариночка назавжди залишиться жива"...

Скрін: instagram.com/bulitka

Як повідомлялося раніше, постраждалий в жахливому ДТП учасник команди "Дизель шоу" Єгор Крутоголов зворушливо розповів про загиблу колезі.

Раніше одна з актрис "Дизель шоу" Яна Глущенко закликала своїх шанувальників та журналістів не писати вигадані діагнози і прогнози щодо стану її здоров'я.

Нагадаємо, що ми писали про те, що водій автобуса розповів свою версію страшної аварії.

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Відео: РБК-Україна