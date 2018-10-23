"Она была нашей мамочкой": актер из "Дизель шоу" рассказал о погибшей Марине Поплавской

Фото: коллаж РБК-Украина

Егор Крутоголов отметил ,что мог бы много и долго мог говорить о Марине-актрисе, Марине-женщине, Марине-друге, но не сейчас

Пострадавший в жутком ДТП, в результате которого погибла участница команды "Дизель шоу" Марина Поплавская, артист Егор Крутоголов рассказал о коллеге. Также он поблагодарил поклонников за поддержку, говорится в его сообщении в Facebook.

"Хочу поблагодарить всех вас, люди, за ваши слова поддержки и добрые слова Марине. Очень надеюсь, что она видела, скольким людям она дорога и как велика народная любовь к ней", - написал Крутоголов.

"Она жила по принципу "не делай зла", поэтому боль утраты настолько сильна и ответа на вопрос "за что?" просто нет. Я уверен, что за всю свою яркую, насыщенную жизнь она не совершила деяния, за которое могла бы последовать такая горькая расплата. Если забирают таких как она, то о никакой справедливости не может быть и речи", - рассказал артист.

Скрин: facebook.com/dizelmano

"Она была нашей мамочкой, нашей квочечкой, которая переживала за всех и каждого гораздо больше, чем за себя. Она и сидела рядом с водителем всегда, чтобы не давать ему заснуть, чтобы уберечь нас всех... Возможно, в то ужасное утро, которое у нас всех теперь стоит в мозгу на повторе, она приняла весь удар на себя, чтобы мы жили. Спасибо, Марина, спасибо, мамочка...", - написал он.

Крутоголов отметил ,что мог бы много и долго говорить о Марине-актрисе, Марине-женщине, Марине-друге, но не сейчас - "пока мне сложно перейти в прошедшее время, говоря о ней".

"Наши трещинки и разрывы заживут, мы восстановимся и не остановимся, чтобы ей там было смешно. Покойся с миром. Люблю тебя", - добавил он.

В комментарях к посту Крутоголова украинцы высказывают соболезнование актерам и отмечают, что теперь погибшая Марина Поплавская стала их ангелом-хранителем:

"У вас у каждого теперь ангел-хранитель.... живите и доставляйте ему (ей) , радость... царствие небесное Мариночке...";

"Очень тяжело терять близких тебе по духу людей, становится одиноко и сиротливо. Можно сколько угодно философствовать на эту тему, но правда жизни такова, что человека не вернуть. Говорят, что незаменимых нет, но в этом случае я бы так не говорила. Марина была действительно вашим ангелом-хранителем, это виделось даже не вооруженным глазом и заменить ее некем. Крепитесь, вам надо жить дальше";

"Светлая память и благодарность Марине, умеющей любить, оберегать, согревать душой и радовать. Это навсегда";

"Вечная память Марине!!! Теперь она ваш ангел-хранитель!!! Не подведите ее!!!"...

Скрин: facebook.com/dizelmano

Ранее сообщалось, что 22 октября в Житомире прошла церемония прощания с актрисой Мариной Поплавской, которая погибла в трагической аварии.

Также мы писали, что одна из участниц команды "Дизель шоу" Яна Глущенко призвала своих поклонников и журналистов не писать выдуманные диагнозы и прогнозы относительно состояния ее здоровья.

Напомним, что водитель автобуса рассказал свою версию страшной аварии.

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Видео: РБК-Украина