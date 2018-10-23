"Вона була нашою ненькою": актор з "Дизель шоу" розповів про загиблу Марину Поплавську

Фото: колаж РБК-Україна

Єгор Крутоголов зазначив, що міг би багато і довго говорити про Марину-актрису, Марину-жінку, Марину-друга

Постраждалий у жахливому ДТП, в результаті якого загинула учасниця команди "Дизель шоу" Марина Поплавська, артист Єгор Крутоголов розповів про колегу. Також він подякував шанувальникам за підтримку, йдеться у повідомленні у Facebook.

"Хочу подякувати всім вам, люди, за ваші слова підтримки та добрі слова Марині. Дуже сподіваюся, що вона бачила, скільком людям вона дорога і наскільки велика народна любов до неї", - написав Крутоголов.

"Вона жила за принципом "не роби зла", тому біль втрати настільки сильний і відповіді на питання "за що?" просто немає. Я впевнений, що за все своє яскраве, насичене життя вона не скоїла діяння, за яке могла б наслідувати таку гірку розплату. Якщо забирають таких, як вона, то про жодну справедливість не може бути й мови", - розповів артист.

Скрін: facebook.com/dizelmano

"Вона була нашою ненькою, нашої квочечкою, яка переживала за всіх і кожного набагато більше, ніж за себе. Вона сиділа поруч із водієм завжди, щоб не давати йому заснути, щоб уберегти нас усіх... Можливо, в той жахливий ранок, який у нас тепер стоїть в мозку на повторі, вона взяла весь удар на себе, щоб ми жили. Дякую, Марина, дякую, матусю...", - написав він.

Крутоголов зазначив, що міг би багато і довго говорити про Марину-актрису, Марину-жінку, Марину-друга, але не зараз - "поки мені складно перейти в минулий час, кажучи про неї".

"Наші тріщини і розриви заживуть, ми відновимося і не зупинимося, щоб їй там було смішно. Спочивай з миром. Люблю тебе", - додав він.

В коментарях до посту Крутоголова українці висловлюють співчуття акторам і зазначають, що тепер загибла Марина Поплавська стала їх янголом-охоронцем:

"У вас у кожного тепер янгол-охоронець.... живіть і доставляйте йому (їй) , радість... царство небесне Мариночці...";

"Дуже важко втрачати близьких тобі по духу людей, стає самотньо і сиротливо. Можна скільки завгодно філософствувати на цю тему, але правда життя така, що людину не повернути. Кажуть, що незамінних немає, але в цьому випадку я б так не казала. Марина була дійсно вашим янголом-охоронцем, це бачилося навіть не озброєним оком і замінити її ніким. Кріпіться, вам треба жити далі";

"Світла пам'ять і подяка Марині, яка вміє любити, берегти, зігрівати душею і радувати. Це назавжди";

"Вічна пам'ять Марині!!! Тепер вона ваш янгол-охоронець!!! Не підведіть!!!"...

Скрін: facebook.com/dizelmano

Раніше повідомлялося, що 22 жовтня в Житомирі пройшла церемонія прощання з актрисою Мариною Поплавської, яка загинула в трагічної аварії.

Також ми писали, що одна з учасниць команди "Дизель шоу" Яна Глущенко закликала своїх шанувальників та журналістів не писати вигадані діагнози і прогнози щодо стану її здоров'я.

Нагадаємо, що водій автобуса розповів свою версію страшної аварії.

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Відео: РБК-Україна