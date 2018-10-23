"Нам сейчас и так тяжело": актриса из "Дизель шоу" рассказала о своем состоянии после аварии

Фото: коллаж РБК-Украина

Яна Глущенко попросила поставить свечу за погибшую Марину Поплавскую

Одна из участниц команды "Дизель шоу" Яна Глущенко, которая 20 октября попала в жуткую аварию вместе со своими коллегами на трассе Львов-Киев, призвала своих подписчиков в соцсети Instagram и журналистов не писать выдуманные диагнозы и прогнозы относительно состояния ее здоровья.

"Я уже дома, жива и здорова, все органы и части тела на месте", - отметила Яна.

"Огромная просьба к поклонникам и прессе: не пишите придуманные вами же диагнозы и прогнозы. Нам сейчас и так тяжело! Не спрашивайте, выйдем ли мы еще на сцену и т.д., эти вопросы сейчас неуместны!", - подчеркнула она

Глущенко также попросила поставить свечу за погибшую Марину Поплавскую и помолиться за здоровье остальных артистов, пострадавших в ДТП.

"Если хотите сделать доброе дело, то помолитесь за здравие наше и поставьте свечу за Маришу. Спасибо за понимание", – говорится в сообщении.

Скриншот (instagram.com/yamo4ka)

Как сообщалось, ранее одна из участниц команды "Дизель шоу" Яна Глущенко после жуткой аварии поблагодарила своих поклонников за теплые слова и пообещала, что все пострадавшие артисты скоро поправятся.

Напомним, что 22 октября в Житомире прошла церемония прощания с актрисой Мариной Поплавской, которая погибла в трагическом ДТП.

Также мы писали о том, что водитель автобуса рассказал свою версию страшной аварии.

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Видео: РБК-Украина