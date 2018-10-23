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"Нам сейчас и так тяжело": актриса из "Дизель шоу" рассказала о своем состоянии после аварии

STYLERПерсона    23.10.2018 - 15:10
Фото: коллаж РБК-Украина
Фото: коллаж РБК-Украина

Яна Глущенко попросила поставить свечу за погибшую Марину Поплавскую

Одна из участниц команды "Дизель шоу" Яна Глущенко, которая 20 октября попала в жуткую аварию вместе со своими коллегами на трассе Львов-Киев, призвала своих подписчиков в соцсети Instagram и журналистов не писать выдуманные диагнозы и прогнозы относительно состояния ее здоровья.

"Я уже дома, жива и здорова, все органы и части тела на месте", - отметила Яна.

"Огромная просьба к поклонникам и прессе: не пишите придуманные вами же диагнозы и прогнозы. Нам сейчас и так тяжело! Не спрашивайте, выйдем ли мы еще на сцену и т.д., эти вопросы сейчас неуместны!", - подчеркнула она 

Глущенко также попросила поставить свечу за погибшую Марину Поплавскую и помолиться за здоровье остальных артистов, пострадавших в ДТП.

"Если хотите сделать доброе дело, то помолитесь за здравие наше и поставьте свечу за Маришу. Спасибо за понимание", – говорится в сообщении.

&quot;Нам сейчас и так тяжело&quot;: актриса из &quot;Дизель шоу&quot; рассказала о своем состоянии после аварииСкриншот (instagram.com/yamo4ka)

Как сообщалось, ранее одна из участниц команды "Дизель шоу" Яна Глущенко после жуткой аварии поблагодарила своих поклонников за теплые слова и пообещала, что все пострадавшие артисты скоро поправятся.

Напомним, что 22 октября в Житомире прошла церемония прощания с актрисой Мариной Поплавской, которая погибла в трагическом ДТП. 

Также мы писали о том, что водитель автобуса рассказал свою версию страшной аварии.

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Видео: РБК-Украина

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