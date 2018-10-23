"Нам зараз і так важко": актриса з "Дизель шоу" розповіла про свій стан після аварії

Яна Глущенко попросила поставити свічку за загиблу Марину Поплавську
Одна з учасниць команди "Дизель шоу" Яна Глущенко, яка 20 жовтня потрапила в жахливу аварію разом зі своїми колегами на трасі Львів-Київ, закликала своїх підписників у соцмережі Instagram та журналістів не писати вигадані діагнози і прогнози щодо стану її здоров'я.
"Я вже вдома, жива і здорова, всі органи та частини тіла на місці", - зазначила Яна.
"Величезне прохання до шанувальників та преси: не пишіть вигадані вами ж діагнози та прогнози. Нам зараз і так важко! Не питайте, чи вийдемо ми ще на сцену тощо, ці питання зараз недоречні!", - наголосила вона
Глущенко також попросила поставити свічку за загиблу Марину Поплавську та помолитися за здоров'я інших артистів, які постраждали у ДТП.
"Якщо хочете зробити добру справу, то помоліться за здоров'я наше та поставте свічку за Маришу. Дякую за розуміння", – йдеться в повідомленні.
Скріншот (instagram.com/yamo4ka)
Як повідомлялося, раніше одна з учасниць команди "Дизель шоу" Яна Глущенко після страшної аварії подякувала своїм шанувальникам за теплі слова і пообіцяла, що всі постраждалі артисти скоро одужають.
Нагадаємо, що 22 жовтня в Житомирі пройшла церемонія прощання з актрисою Мариною Поплавської, яка загинула у трагічному ДТП.
Також ми писали про те, що водій автобуса розповів свою версію страшної аварії.
Відео: РБК-Україна