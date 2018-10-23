"Нам зараз і так важко": актриса з "Дизель шоу" розповіла про свій стан після аварії

Фото: колаж РБК-Україна

Яна Глущенко попросила поставити свічку за загиблу Марину Поплавську

Одна з учасниць команди "Дизель шоу" Яна Глущенко, яка 20 жовтня потрапила в жахливу аварію разом зі своїми колегами на трасі Львів-Київ, закликала своїх підписників у соцмережі Instagram та журналістів не писати вигадані діагнози і прогнози щодо стану її здоров'я.

"Я вже вдома, жива і здорова, всі органи та частини тіла на місці", - зазначила Яна.

"Величезне прохання до шанувальників та преси: не пишіть вигадані вами ж діагнози та прогнози. Нам зараз і так важко! Не питайте, чи вийдемо ми ще на сцену тощо, ці питання зараз недоречні!", - наголосила вона

Глущенко також попросила поставити свічку за загиблу Марину Поплавську та помолитися за здоров'я інших артистів, які постраждали у ДТП.

"Якщо хочете зробити добру справу, то помоліться за здоров'я наше та поставте свічку за Маришу. Дякую за розуміння", – йдеться в повідомленні.

Скріншот (instagram.com/yamo4ka)

Як повідомлялося, раніше одна з учасниць команди "Дизель шоу" Яна Глущенко після страшної аварії подякувала своїм шанувальникам за теплі слова і пообіцяла, що всі постраждалі артисти скоро одужають.

Нагадаємо, що 22 жовтня в Житомирі пройшла церемонія прощання з актрисою Мариною Поплавської, яка загинула у трагічному ДТП.

Також ми писали про те, що водій автобуса розповів свою версію страшної аварії.

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Відео: РБК-Україна