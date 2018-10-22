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"Мы обязательно выздоровеем": актриса из "Дизель шоу" обратилась к поклонникам после аварии

STYLERПерсона    22.10.2018 - 15:25
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Девушка поблагодарила украинцев за поддержку

Одна из участниц команды "Дизель шоу" Яна Глущенко, которая попала в страшное ДТП вместе со своими коллегами на трассе Львов-Киев, обратилась к своим поклонникам. Небольшое видео артистка записала в своем Instagram-stories.

Яна Глущенко записала небольшой ролик, в котором поблагодарила поклонников за теплые слова и пообещала, что все пострадавшие артисты скоро поправятся.

"Всем привет. Хочу сказать огромное спасибо всем вам за теплые слова, за поддержку, мы обязательно в ближайшее время выздоровеем. Простите, что мы не всем отвечаем", - сказала Глущенко.

На кадрах видно, что артистка все еще находится в больнице. Яна Глущенко в аварии получила многочисленные ушибы.

&quot;Мы обязательно выздоровеем&quot;: актриса из &quot;Дизель шоу&quot; обратилась к поклонникам после аварии

Скриншот (instagram.com/yamo4ka)

Ранее мы сообщали о том, какие травмы получили остальные резиденты коллектива "Дизель шоу".

Самые тяжелые травмы оказались у Евгения Сморыгина и Максима Нелипы. У Сморыгина вывих пальца, разрыв связок и компресстонный перелом позвонка. У Нелипы – переломы двух ребер и пальца ноги.

У Жени Гашенко – два перелома пальцев ног. У Александра Бережка также два перелома – на ноге. Олегу Иванице медики вынуждены были зашивать язык. А Виктория Булитко получила множественные ушибы.

А также мы писали о том, что в Житомире попрощались с известной актрисой, участницей "Дизель шоу" Мариной Поплавской, которая погибла в страшном ДТП на трассе Львов-Киев.

Видео: РБК-Украина

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