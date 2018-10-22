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"Ми обов'язково одужаємо": актриса з "Дизель шоу" звернулася до шанувальників після аварії

STYLERПерсона    22.10.2018 - 15:25
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Дівчина подякувала українцям за підтримку

Одна з учасниць команди "Дизель шоу" Яна Глущенко, яка потрапила у страшну ДТП разом зі своїми колегами на трасі Львів-Київ, звернулася до своїх шанувальників. Невелике відео артистка записала у своєму Instagram-stories.

Яна Глущенко записала невеликий ролік, в якому подякувала шанувальникам за теплі слова і пообіцяла, що всі постраждалі артисти скоро одужають.

"Всім привіт. Хочу сказати величезне спасибі всім вам за теплі слова, за підтримку, ми обов'язково найближчим часом одужаємо. Вибачте, що ми не відповідаємо всім", - сказала Глущенко.

На кадрах видно, що артистка все ще знаходиться в лікарні. Яна Глущенко в аварії отримала численні забої.

&quot;Ми обов'язково одужаємо&quot;: актриса з &quot;Дизель шоу&quot; звернулася до шанувальників після аварії

Скріншот (instagram.com/yamo4ka)

Раніше ми повідомляли про те, які травми отримали інші резиденти колективу "Дизель шоу".

Найважчі травми виявилися у Євгена Сморигіна і Максима Неліпи. У Сморигіна вивих пальця, розрив зв'язок і компресстонний перелом хребця. У Неліпи – переломи двох ребер і пальця ноги.

У Жені Гашенко – два переломи пальців ніг. У Олександра Бережка також два переломи – на нозі. Олегу Иваниці медики змушені були зашивати язик. А Вікторія Булітко отримала множинні забої.

А також ми писали про те, що у Житомирі попрощалися з відомою актрисою, учасницею "Дизель шоу" Мариною Поплавською, яка загинула в страшному ДТП на трасі Львів-Київ.

Відео: РБК-Україна

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