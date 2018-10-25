"Вона завжди була нашою наставницею": актриса "Дизель шоу" зворушила спогадами про Марини Поплавську

Фото: колаж РБК-Україна

Артистка наголосила, що Марина завжди була наставницею команди, мудрою, доброю і дуже вразливою душею

Українська актриса, одна з учасниць команди "Дизель шоу" Яна Глущенко, яка потрапила у жахливу ДТП разом зі своїми колегами, розповіла про загиблу Марини Поплавської та про їхні стосунки. Про це вона написала у своєму Instagram.

"Я довго мовчала, бо не знала, що писати. Шок, страх, горе", - зізналася вона.

Глущенко зазначила, що Марі (вона ніколи не любила, коли її називали по батькові), завжди була наставницею команди, мудрою, доброю і дуже вразливою душею.

Учасниці команди "Дизель шоу" (Фото: instagram.com/yamo4ka)

"У нас з нею були свої особливі відносини, моя Музя (так я його називала), зіграла велику роль в моїх особистих відносинах, чого я їй дуже вдячна. Мариша завжди любила гумор, вирази з її вуст можна було записувати на цитати!", - написала Яна.

"Ти завжди нас мірила, мудро міркувала та їла багато шоколаду (звичайно ж чорного, там же менше калорій). З тобою в нас самі теплі та добрі спогади. Я знаю, Музя, ти не хочеш, що б ми плакали, ти завжди любила сарказм, так що твої танометри у хороших руках! Шалено любимо тебе, наша дівчинка! Ми і весь світ! Спи, сонечко, а ми будемо намагатися і далі тебе тільки радувати. Люблю, Лялюня", - написала вона.

Скрін: instagram.com/yamo4ka

В коментарях повідомленням Яни Глущенко шанувальники висловлюють співчуття у зв'язку із загибеллю Марини Поплавської і пропонують українцям, як пропонувала актриса Руслана Писанка, сказати слова визнання про талант, любов до всіх артистів "Дизель Шоу":

"Розумниця, красуня, талантище! Не забудемо";

"Сумуємо";

"Дивилася репортаж з похорону Марини і там брали інтерв'ю у актриси Руслани Писанка і вона сказала такі слова: "Артистові треба за життя говорити, як Ви його любите, який він талановитий і як він дорогий для народа. Ці слова чекає кожен артист, а зараз коли Мариночки нема у нас у всіх залишилося якась недомовленість. Ось і я пропоную всім сказати слова визнання про талант, любові всім артистам "Дизель Шоу". Їм дуже потрібна наша підтримка! Ми Вас дуже любимо";

"Спочивай з миром, Марина... "

Скрін: instagram.com/yamo4ka

Як повідомлялося раніше, відомий телеведучий, сценарист, продюсер і актор "Дизель шоу" Євген Сморигін ініціював флешмоб в пам'ять про загиблу в жахливому ДТП колегу Марину Поплавську.

Також ми писали про те, що Яна Глущенко звернулася до своїх шанувальників після страшної аварії.

Нагадаємо, 22 жовтня в Житомирі пройшла церемонія прощання з актрисою Мариною Поплавською, яка загинула в трагічній аварії.

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Відео: РБК-Україна