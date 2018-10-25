ДТП с актерами "Дизель шоу": стало известно о самочувствии участников коллектива

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На восстановление артистам понадобится несколько месяцев

Актеры "Дизель студио", которые пострадали в страшной аварии на трассе Львов-Киев 20 октября 2018 года, в течении ближайших нескольких месяцев будут находится на реабилитации. Об этом сообщает пресс-служба "Дизель шоу" на официальной странице в Facebook.

Всех пострадавших артистов уже выписали из больницы домой, но медики сообщили, что на восстановление актерам понадобится от двух до четырех месяцев. У артистов множественные переломы конечностей и сильные ушибы.

"Егор Крутоголов и Яна Глущенко выписаны из больницы, и проходят реабилитацию дома – у актеров переломы ноги и порваны связки. Саша Бережок находится дома с двумя переломами на ноге. Евгений Гашенко - с переломами пальцев ног. Евгений Сморигин - с вывихом пальцев, разрывом связок и компрессионным переломом позвонка. У Виктории Булитко многочисленные ушибы. У Максима Нелипы переломы двух ребер и пальцев ноги", - сказано в сообщении пресс-службы.

Скриншот поста (facebook.com/dizelshow/posts)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что один из участников "Дизель шоу" принял решение покинуть проект после трагической аварии и смерти Марины Поплавской.

А также мы рассказывали о том, что актер из "Дизель шоу" рассказал о погибшей Марине Поплавской.

Видео: РБК-Украина