ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

ДТП с актерами "Дизель шоу": стало известно о самочувствии участников коллектива

STYLERПерсона    25.10.2018 - 14:50
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

На восстановление артистам понадобится несколько месяцев

Актеры "Дизель студио", которые пострадали в страшной аварии на трассе Львов-Киев 20 октября 2018 года, в течении ближайших нескольких месяцев будут находится на реабилитации. Об этом сообщает пресс-служба "Дизель шоу" на официальной странице в Facebook.

Всех пострадавших артистов уже выписали из больницы домой, но медики сообщили, что на восстановление актерам понадобится от двух до четырех месяцев. У артистов множественные переломы конечностей и сильные ушибы.

"Егор Крутоголов и Яна Глущенко выписаны из больницы, и проходят реабилитацию дома – у актеров переломы ноги и порваны связки. Саша Бережок находится дома с двумя переломами на ноге. Евгений Гашенко - с переломами пальцев ног. Евгений Сморигин - с вывихом пальцев, разрывом связок и компрессионным переломом позвонка. У Виктории Булитко многочисленные ушибы. У Максима Нелипы переломы двух ребер и пальцев ноги", - сказано в сообщении пресс-службы.

ДТП с актерами &quot;Дизель шоу&quot;: стало известно о самочувствии участников коллектива

Скриншот поста (facebook.com/dizelshow/posts)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что один из участников "Дизель шоу" принял решение покинуть проект после трагической аварии и смерти Марины Поплавской.

А также мы рассказывали о том, что актер из "Дизель шоу" рассказал о погибшей Марине Поплавской.

Видео: РБК-Украина

Новости Украины ДТПДизель шоу
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь