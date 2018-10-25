ДТП з акторами "Дизель шоу": стало відомо про самопочуття учасників колективу

Колаж РБК-Україна

На відновлення артистам знадобиться кілька місяців

Актори "Дизель студіо", які постраждали у страшній аварії на трасі Львів-Київ 20 жовтня 2018 року, протягом найближчих кількох місяців будуть знаходиться на реабілітації. Про це повідомляє прес-служба "Дизель шоу" на офіційній сторінці Facebook.

Всіх постраждалих артистів вже виписали з лікарні додому, але медики повідомили, що на відновлення акторам знадобиться від двох до чотирьох місяців. У артистів множинні переломи кінцівок і сильні удари.

"Єгор Крутоголов і Яна Глущенко виписані з лікарні, та проходять реабілітацію вдома – у акторів переломи ноги і порвані зв'язки. Саша Бережок перебуває вдома з двома переломами на нозі. Євген Гашенко - з переломами пальців ніг. Євген Сморигін - з вивихом пальців, розривом зв'язок і компресійним переломом хребця. У Вікторія Булітко численні забої. В Максима Нелипи переломи двох ребер і пальців ноги", - сказано в повідомленні прес-служби.

Скріншот поста (facebook.com/dizelshow/posts)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що один з учасників "Дизель шоу" прийняв рішення покинути проект після трагічної аварії і смерті Марини Поплавської.

А також ми розповідали про те, що актор з "Дизель шоу" розповів про загиблу Марину Поплавську.

Відео: РБК-Україна