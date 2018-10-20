Марина Поплавская: что известно о погибшей артистке "Дизель шоу"

Фото: Марина Поплавская (instagram.com/marina_dizelshow)

Всю свою жизнь Марина посвятила детям, юмору и ТВ

Сегодня, 20 октября произошла трагедия в одном из сел в Киевской области, актеры из юмористической ТВ-программы "Дизель шоу" попали в смертельное ДТП, в котором погибла Марина Поплавская. Мы предлагаем ознакомиться с интересными фактами из жизни харизматичной артистки и ее биографией.

Фото: Марина Поплавская (instagram.com/marina_dizelshow)

Марина Поплавская была частью команды КВН "Девчонки из Житомира". Она была актрисой, преподавательницей литературы, певицей, просто обаятельной женщиной и одной из самых ярких участниц популярного украинского ТВ-шоу. Стоит отметить, что работа на телевидение для нее не являлась основной, так как она совмещала работу артистки с учительской деятельностью в школе. Стаж 24 года, примечательно, что именно этим достижением она больше всего и гордилась.

Фото: Марина Поплавская в молодости (instagram.com/marina_dizelshow)

Работала в 33 школе города Житомир. Огромный вклад Поплавская внесла в развитие украинского КВН. Конечно же, биография Марины Поплавской началась в Житомире, но о детстве ничего неизвестно. В общении с журналистами Марина о личной жизни мало что говорила о себе, все больше о работе и творчестве

Родилась телезвезда в 1972 году в украинском городе Новоград. Где и прошло ее детство. Ее детская мечта была стать учителем. Она беспроблемно добилась своей цели. После школы поступила в Житомирский Государственный университет, а после стала работать по специальности – учителем русского языка и литературы. Ее актерские таланты стали проявляться еще в студенческие годы.

Марина Поплавская прославилась не только благодаря своей причастности к КВН, но и определённым личностным качествам. Образовательное дело ей пришлось приостановить, поскольку сложно было совмещать работу в Житомире и в Москве. В последнее время знаменитость уделяла внимание только работе на ТВ.

Фото: Марина Поплавская в составе команды "DIESEL шоу"(instagram.com/marina_dizelshow)

Обучение в житомирском университете прославило Марину. Талантливая певица, актриса и просто любимый учитель для многих детей – все это Марина. Имея такой талант, ее с радостью пригласили в команду "Девчонки из Житомира". К сожалению, добиться в премьер-лиге особенных результатов не удалось, зато на музыкальных фестивалях отличилась.

После успешного выступления на музыкальном фестивале в Юрмале, руководство одной из российских телестудий пригласило Поплавскую к себе. Она получила роль ведущей

Фото: Марина Поплавская в составе команды "DIESEL шоу"(instagram.com/marina_dizelshow)

Марину Поплавскую знают многие на всем постсоветском пространстве, но, к сожалению, семью создать ей так и не удалось. Детей также не удалось заиметь. Женщина любила проводить время в школе и со своими племянниками.

Всю свою жизнь Марина Поплавская посвятила КВН, детям и любимой работе на телевидении.

Напомним, в "Дизель шоу" высмеяли медицинскую реформу.

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