Марина Поплавская: що вiдомо про загиблу артистку "Дiзель шоу"

Фото: Марина Поплавська (instagram.com/marina_dizelshow)

Все своє життя Марина присвятила дітям, гумору і ТБ

Сьогодні, 20 жовтня сталася трагедія в одному з сіл Київської області, актори з гумористичної телепрограми "Дизель шоу" потрапили в смертельне ДТП, в якому загинула Марина Поплавська. Ми пропонуємо ознайомитися з цікавими фактами з життя харизматичною артистки і її биографiєю.

Фото: Марина Поплавська (instagram.com/marina_dizelshow)

Марина Поплавська була частиною команди КВН "Дівчата з Житомира". Вона була актрисою, викладачкою літератури, співачкою, просто чарівною жінкою і однією з найяскравіших учасниць популярного українського ТВ-шоу. Варто зазначити, що робота на телебаченнi для неї не була основною, так як вона поєднувала роботу артистки з вчительською діяльністю в школі. Стаж 24 роки, примітно, що саме цим досягненням вона найбільше і пишалася.

Фото: Марина Поплавська в молодості (instagram.com/marina_dizelshow)

Працювала в 33 школі міста Житомир. Величезний внесок Поплавська внесла в розвиток українського КВН. Звичайно ж, біографія Марини Поплавської розпочалася у Житомирі, але про дитинство нічого невідомо. У спілкуванні з журналістами Марина про особисте життя мало що говорила про себе, все більше про роботу і творчість

Народилася телезірка в 1972 році в українському місті Новоград. Де і пройшло її дитинство. Її дитяча мрія була стати вчителем. Вона безпроблемно домоглася своєї мети. Після школи вступила до Житомирський Державний університет, а після стала працювати за спеціальністю – вчителем російської мови і літератури. Її акторські таланти стали проявлятися ще в студентські роки.

Марина Поплавська прославилася не тільки завдяки своїй причетності до КВН, але і певним особистісним якостям. Освітня справа їй довелося припинити, оскільки складно було поєднувати роботу в Житомирі та в Москві. Останнім часом знаменитість приділяла увагу тільки роботі на ТБ.

Фото: Марина Поплавська у складі команди "DIESEL шоу"(instagram.com/marina_dizelshow)

Навчання в житомирському університеті прославило Марину. Талановита співачка, актриса і просто улюблений вчитель для багатьох дітей – все це Марина. Маючи такий талант, її з радістю запросили в команду "Дівчата з Житомира". На жаль, домогтися в прем'єр-лізі особливих результатів не вдалося, зате на музичних фестивалях відзначилася.

Після успішного виступу на музичному фестивалі в Юрмалі, керівництво однієї з російських телестудій Поплавський запросив до себе. Вона отримала роль ведучої

Фото: Марина Поплавська у складі команди "DIESEL шоу"(instagram.com/marina_dizelshow)

Марину Поплавський знають багато на всьому пострадянському просторі, але, на жаль, сім'ю створити їй так і не вдалося. Дітей також не вдалося отримати. Жінка любила проводити час у школі і зі своїми племінниками.

Все своє життя Марина Поплавська присвятила КВК, дітям і улюбленій роботі на телебаченні.

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