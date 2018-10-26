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Негідники вирішили нажитися на смерті зірки "Дизель Шоу" Марини Поплавської

STYLERЖиття    26.10.2018 - 11:49
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Родичі загиблої Марини Поплавської звернулися в поліцію із заявою про шахрайство

Аферисти вирішили нажитися на смерті зірки "Дизель Шоу" Марини Поплавської. Про це заявили в прес-службі Головного управління Національної поліції Житомирської області.

"На жаль, передчасна загибель Марини Поплавської, крім жалю і скорботи від сотень тисяч прихильників її творчості, для певних негідників стала приводом для шахрайства", - зазначили правоохоронці.

Як розповіли в поліції, до них звернулися рідні загиблої артистки із заявою про шахрайство. За їхніми словами, в соціальних мережах почали з'являтися фейкові сторінки Поплавської, на яких розміщуються пости про нібито збір благодійних коштів для незрозумілих цілей.

Родичі Поплавської закликають українців не довіряти будь-яким подібним повідомленням.

"Ніяких зборів благодійних коштів від громадськості вони не оголошували і просять не спекулювати на доброму імені рідної людини", - підкреслили в поліції і показали оригінальні сторінки артистки в соцмережах.

Негідники вирішили нажитися на смерті зірки &quot;Дизель Шоу&quot; Марини Поплавської

Скріншот поста (facebook.com/zhytomyr.police)

Негідники вирішили нажитися на смерті зірки &quot;Дизель Шоу&quot; Марини Поплавської

Скріншот (facebook.com/zhytomyr.police)

Негідники вирішили нажитися на смерті зірки &quot;Дизель Шоу&quot; Марини Поплавської

Скріншот (facebook.com/zhytomyr.police)

Нагадаємо, що днями акторка "Дизель Шоу" зворушила спогадами про Марину Поплавську.

Раніше ми повідомляли про те, що актори "Дизель Студіо", які постраждали у страшній аварії на трасі Львів-Київ 20 жовтня, протягом найближчих кількох місяців будуть знаходиться на реабілітації. Усіх артистів вже виписали з лікарні додому, але медики повідомили, що на їхнє відновлення знадобиться від двох до чотирьох місяців. У артистів множинні переломи кінцівок і сильні удари.

Відео: РБК-Україна

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