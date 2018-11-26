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Как избежать мошенничества с банковскими картами: украинцам дали 5 советов

STYLERЖизнь    26.11.2018 - 20:33
Как избежать мошенничества с банковскими картами: украинцам дали 5 советов
Иллюстративное фото (Julia Berezovska / Press office NBU)

Специалист озвучил несколько советов, которые помогут вам избежать мошенничества с платежными картами

Сегодня в Украине происходят массовые мошеннические операции с платежными картами. Об этом сказал декан факультета банковского бизнеса Тернопольского национального экономического университета Богдан Адамык, пишет "Терен".

Для того, чтобы избежать мошенничества с платежными картами, украинцам стоит придерживаться нескольких простых правил.

5 советов, как не попасться на крючок мошенникам:

  1. Не показывать никому вашу карточку, ведь вору достаточно увидеть ее, увидеть все 16 цифр и тогда может случиться непоправимое.
  2. Не вестись на сомнительные SMS-сообщения или звонки от якобы консультанта из банка, которым вы пользуетесь. Мошенники таким образом могут выпытать у вас всю необходимую для них информацию.
  3. Не носить пин-код вместе с картой. Заклеить CVV-код, тогда это будет самая лучшая безопасность, ведь без него доступ к карте никто, кроме вас, не получит.
  4. Подсоединиться к SMS-контроля. Любые расходы с вашей карты вы будете знать.
  5. Если вы дали кому-то вашу карточку, а этот человек ее сфотографировал с обеих сторон, а на другой стороне достаточно лишь трех цифр, которые называются CVV-код, то этот человек может "почистить" карточку полностью.

"Оберегайте себя от подобных мошенничеств и следуйте безопасным условиям пользования платежными картами", - добавил Адамык.

Ранее украинцам рассказали, каких именно правил нужно придерживаться, чтобы не стать жертвой телефонных аферистов.

Ранее мы писали о том, что украинские граждане могут стать заложниками кредитов, которые на них оформили аферисты, украв для этого их личные данные.

Напомним, недавно в социальных сетях украинцам рассказали новый вид мошенничества с автомобилями.

Видео: РБК-Украина

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