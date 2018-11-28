Оренда новорічного житла в Карпатах: як не стати жертвою аферистів

Колаж РБК-Україна

Українцям радять не "вестися" на дешеві варіанти, перевіряти дані орендаря, або ж взагалі святкувати у готелі

Серед українців є досить популярним святкувати новорічні свята у зйомному житлі у Карпатах. Але багато шахраїв прагнуть нажитися на цьому передноворічному ажіотажі. Зокрема, пройдисвіти розміщують "липові" оголошення про оренду житла, просять передоплату і таким чином ошукують довірливих українців.

Та є кілька рекомендацій, дотримуючись яких, шанс потрапити на шахраїв і не зустрічати Новий рік просто неба, зводиться до нуля. Ось кілька з них.

Якщо ви шукаєте житло на сайтах безкоштовних оголошень, насамперед варто звернути увагу на те, як довго існує акаунт орендаря. Якщо він створений декілька днів тому і це його єдине оголошення, це може бути підозрілим.

"В реальних місцевих орендарів зазвичай знайдеться ще декілька оголошень, на кшталт продажу грибів чи тематичних місцевих речей. Тоді як аферисти матимуть єдине оголошення, щоб не привертати до себе зайву увагу", - пише "Франик Сіті".

Скриншот одного з сайтів оголошень

Також ознака шахрайства - занадто низькі ціни на житло.

Крім того, спробуйте ввести в пошуковику номер телефону продавця. Справжні продавці зазвичай використовують один номер протягом багатьох років і розміщують оголошення на багатьох Інтернет-ресурсах, тому вам легко вдасться відстежити цей телефон і, можливо, навіть знайти старе оголошення з відгуками людей. А от шахрайський номер переважно ніде не відображається, адже його дуже часто змінюють.

Також спеціалісти радять по можливості попросити орендаря зробити реальне фото з паспортом та даними банківської картки, на яку ви маєте перерахувати кошти, на фоні будинку, що плануєте орендувати.

Ще один майже стовідсотковий варіант - планувати відпочинок у готелях, хостелах чи на офіційних базах відпочинку.

Нагадаємо, раніше спеціаліст озвучив кілька порад, які допоможуть вам уникнути шахрайства з платіжними картками.

Також українцям розповіли, яких саме правил потрібно дотримуватися, аби не стати жертвою телефонних аферистів.

Відео: РБК-Україна