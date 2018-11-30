"Надо идти до конца": юрист рассказал, как не попасть на крючок коллекторов

Фото: Коллекторы в Украине (коллаж РБК-Украина)

Что делать, когда "достают" коллекторы и законна ли их работа вообще - объясняет глава столичной юстиции Станислав Куценко

Коллекторы – слово, которое при одном только его упоминании отпугивает многих украинцев. И не зря: есть множество историй, когда представители "частных компаний" даже вламывались к гражданам в квартиру и требовали заплатить огромные суммы за долги, которые якобы человек не выплатили когда-то давно.

Как результат, в кредитную кабалу каждый год попадают много украинцев. Кто-то в результате таких действий оставался без жилья, личного транспорта и лишался всех сбережений.

Следует отличать коллекторов и частных исполнителей, говорит глава столичной юстиции Станислав Куценко. Частные исполнители – это аккредитованные Министерством юстиции работники, которые прошли экзамены и имеют лицензию, а коллекторы в Украине - вне закона. Об этом Куценко рассказал в комментарии для Styler.

"Коллекторы - вне закона"

"Частные исполнители являются аккредитованными Министерством юстиции. Таких исполнителей в Украине сейчас около 130. Они получают свидетельство, а для этого проходят специальные экзамены. Они находятся под постоянным мониторингом Министерства юстиции. Есть специальная комиссия, которая мониторит их деятельность", - говорит юрист.

Если частный исполнитель осуществляет неправомерную деятельность, его свидетельство может быть приостановлено или вообще аннулировано, добавляет он.

"Это очень болезненно, потому что люди сдают экзамены, снимают помещение, и когда у них забирается свидетельство, то это означает, что у них фактически отнимают профессию. Поэтому они дважды думают перед тем, как совершать неправомерные действия. Я бы не называл их коллекторами. Это люди, которые помогают выполнять решение суда", - объясняет Куценко.

Фото: "Если коллекторы начинают требовать деньги, нужно сразу же обращаться в полицию" - Куценко (РБК-Украина)

Как отличить коллектора и как с ним обращаться, если начал требовать деньги?

"Прежде всего, коллекторы не имеют никакого отношения к Министерству юстиции. Мы им не выдаем никаких разрешений на работу. Чаще всего, они зарегистрированы как товарищества с ограниченной ответственностью или предприятия, и самовольно занимаются "взысканием" долгов, но ничего общего с исполнением решений суда они не имеют. Поэтому если коллектор пришел к вам, я рекомендую вообще никак не реагировать на такой визит", - советует он.

Скорее всего, человек брал кредит у конкретного банка и имел с ним договор. Поэтому именно с банком и надо общаться, советует он.

"Нет никакого нормативно-правового документа, который бы подтверждал законность деятельности коллекторов. И точно Министерство юстиции никогда не дает и не давало им легального статуса", - напоминает эксперт.

Если беспокоят коллекторы, прежде всего надо вызывать полицию и писать заявление, чтобы это было зафиксировано:

"Кроме того, я рекомендую настраиваться на защиту своих прав. Это можно и нужно делать в суде. Сам недавно имел опыт общения с коллекторами. В моей семье была ситуация, когда банк передал коллекторам право взыскания долга по кредиту, который уже давно был погашен. Дело решили благодаря тому, что сразу вызвали полицию и подали иск в суд".

"Надо настроиться на эту борьбу и идти до конца. Тем более потому, что их деятельность в Украине – вне закона", - говорит Станислав Куценко.

Напомним, юрист дал важные советы, как оформить субсидию.

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