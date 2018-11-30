"Треба йти до кінця": юрист розповів, як не потрапити на гачок колекторів

Фото: Колектори в Україні (колаж РБК-Україна)

Що робити, коли "дістають" колектори та чи законна їх робота взагалі - пояснює очільник столичної юстиції Станіслав Куценко

Колектори – слово, яке при одному тільки його згадуванні відлякує багатьох українців. І не дарма: є безліч історій, коли представники "приватних компаній" навіть вдиралися до громадян у квартиру й вимагали сплатити величезні суми за борги, які нібито людина не виплатили колись давно.

Як результат, у кредитну кабалу щороку потрапляє безліч українців. Хтось в результаті таких дій залишався без житла, особистого транспорту і позбавлявся всіх заощаджень.

Слід відрізняти колекторів і приватних виконавців, каже очільник столичної юстиції Станіслав Куценко. Приватні виконавці – це акредитовані Міністерством юстиції працівники, які пройшли екзамени і мають ліцензію, а колектори в Україні – поза законом. Про це Куценко розповів у коментарі для Styler.

"Колектори - поза законом"

"Приватні виконавці є акредитованими Міністерством юстиції. Таких виконавців в Україні зараз близько 130. Вони отримують свідоцтво, а для цього проходять спеціальні екзамени. Вони знаходяться під постійним моніторингом Міністерства юстиції. Є спеціальна комісія, яка моніторить їхню діяльність", - каже юрист.

Якщо приватний виконавець здійснює неправомірну діяльність, його свідоцтво може бути призупинене або взагалі анульоване, додає він.

"Це дуже болісно, тому що люди здають екзамени, винаймають приміщення, і коли у них забирається свідоцтво, то це означає, що у них фактично забирають професію. Тому вони двічі думають перед тим, як вчиняти неправомірні дії. Я не називав би їх колекторами. Це люди, які допомагають виконувати рішення суду", - пояснює Куценко.

Фото: "Якщо колектори починають вимагати гроші, потрібно відразу ж звертатись до поліції" - Куценко (РБК-Україна)

Як відрізнити колектора і як з ним поводитись, якщо почав вимагати гроші?

"Перш за все, колектори не мають ніякого відношення до Міністерства юстиції. Ми їм не видаємо ніяких дозволів на роботу. Частіше за все, вони зареєстровані як товариства з обмеженою відповідальністю або підприємства, і самовільно займаються "стягненням" боргів, але нічого спільного із виконанням рішень суду вони не мають. Тому якщо колектор прийшов до вас, я рекомендую взагалі ніяк на не реагувати на такий візит", - радить він.

Скоріше за все, людина брала кредит у конкретного банку і мала з ним договір. Тому саме з банком і треба спілкуватися, радить він.

"Немає ніякого нормативно-правового документа, який би підтверджував законність діяльності колекторів. І точно Міністерство юстиції ніколи не надає і не надавало їм легального статусу", - нагадує експерт.

Якщо турбують колектори, перш за все треба викликати поліцію і писати заяву, щоб це було зафіксовано:

"Крім того, я рекомендую налаштовуватись на захист своїх прав. Це можна і треба робити в суді. Сам нещодавно мав досвід спілкування з колекторами. В моїй родині була ситуація, коли банк передав колекторам право стягнення боргу по кредиту, який вже давно був погашений. Справу вирішили завдяки тому, що одразу викликали поліцію та подали позов до суду".

"Треба налаштуватись на цю боротьбу і йти до кінця. Тим більше тому, що їхня діяльність в Україні – поза законом", - каже Станіслав Куценко.

Нагадаємо, раніше юрист дав важливі поради, як оформити субсидію.

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