Як не стати жертвою аферистів: юрист розповів, що робити при втраті паспорта

Фото: Що робити при втраті паспорта (asn.in.ua)

Якщо паспорт загубився чи його викрали, треба негайно звернутися до поліції, каже очільник столичної юстиції Станіслав Куценко

Паспорт – важливий документ, що видається державою для посвідчення особи своїх громадян, і ним варто особливо дбайливо розпоряджатися. Але іноді в житті трапляються неприємні ситуації, а від втрати документів не застрахований практично ніхто.

Якщо ви втратили паспорт громадянина України, зволікати з виготовленням нового не варто, каже Станіслав Куценко, начальник Головного територіального управління юстиції у місті Києві.

Styler попросив його детально розповісти, що робити при втраті паспорта.

Звернутись до поліції, щоб на ваш паспорт не взяли кредитів

"Якщо ви втратили паспорт, то справа навіть не в адміністративному стягненні через проживання на території країни без посвідчення особи, який, до речі, в Україні складає максимум 51 гривню. Проблема тут в іншому: якщо громадянин загубив свій паспорт або його викрали, через деякий час він зі здивуванням може з’ясувати, що став позичальником значної грошової суми в банку", - застерігає Станіслав Куценко.

Фото: Що робити, якщо втратили паспорт (прес-служба Головного територіального управління юстиції у місті Києві)

У випадку крадіжки паспорта треба відразу ж звернутися до поліції і подайте заяву про викрадення, каже він.

"Це потрібно для того, аби у разі, якщо за вашим вкраденим паспортом були здійснені махінації (наприклад, узятий кредит або оформлений договір купівлі-продажу), можна було довести той факт, що ви до цього не мали ніякого відношення, і визнати дані угоди через суд недійсними", - роз’яснює Станіслав Куценко.

Які документи подавати для відновлення паспорта?

Очільник столичної юстиції підкреслює: для відновлення паспорта треба звернутися до територіального підрозділу ДМС України або до відповідного ЦНАПу чи центру обслуговування "Паспортний сервіс" ДП "Документ" і надати такі документи:

- заяву про втрату або викрадення паспорта, в якій вказати місце, час і обставини втрати або викрадення, складене за певним зразком;

- витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (у разі викрадення паспорта на території України);

Фото: Очільник столичної юстиції Станіслав Куценко (РБК-Україна)

- фотокартку розміром 3,5 х 4,5 см (для оформлення паспорта у вигляді книжечки потрібно додатково надати дві фотокартки – 3,5 х 4,5 см);

- свідоцтво про народження, про шлюб (розірвання шлюбу);

- документи, що підтверджують сплату адміністративного збору, або оригінал документа про звільнення від його сплати;

- довідку про реєстрацію (прописку); - квитанцію про сплату державного мита (34 грн), або документ про звільнення від сплати.

Новий паспорт вам видадуть протягом місяця.

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