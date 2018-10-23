Як не стати жертвою аферистів: юрист розповів, що робити при втраті паспорта

Якщо паспорт загубився чи його викрали, треба негайно звернутися до поліції, каже очільник столичної юстиції Станіслав Куценко
Паспорт – важливий документ, що видається державою для посвідчення особи своїх громадян, і ним варто особливо дбайливо розпоряджатися. Але іноді в житті трапляються неприємні ситуації, а від втрати документів не застрахований практично ніхто.
Якщо ви втратили паспорт громадянина України, зволікати з виготовленням нового не варто, каже Станіслав Куценко, начальник Головного територіального управління юстиції у місті Києві.
Styler попросив його детально розповісти, що робити при втраті паспорта.
"Якщо ви втратили паспорт, то справа навіть не в адміністративному стягненні через проживання на території країни без посвідчення особи, який, до речі, в Україні складає максимум 51 гривню. Проблема тут в іншому: якщо громадянин загубив свій паспорт або його викрали, через деякий час він зі здивуванням може з’ясувати, що став позичальником значної грошової суми в банку", - застерігає Станіслав Куценко.
Фото: Що робити, якщо втратили паспорт (прес-служба Головного територіального управління юстиції у місті Києві)
У випадку крадіжки паспорта треба відразу ж звернутися до поліції і подайте заяву про викрадення, каже він.
"Це потрібно для того, аби у разі, якщо за вашим вкраденим паспортом були здійснені махінації (наприклад, узятий кредит або оформлений договір купівлі-продажу), можна було довести той факт, що ви до цього не мали ніякого відношення, і визнати дані угоди через суд недійсними", - роз’яснює Станіслав Куценко.
Очільник столичної юстиції підкреслює: для відновлення паспорта треба звернутися до територіального підрозділу ДМС України або до відповідного ЦНАПу чи центру обслуговування "Паспортний сервіс" ДП "Документ" і надати такі документи:
- заяву про втрату або викрадення паспорта, в якій вказати місце, час і обставини втрати або викрадення, складене за певним зразком;
- витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (у разі викрадення паспорта на території України);
Фото: Очільник столичної юстиції Станіслав Куценко (РБК-Україна)
- фотокартку розміром 3,5 х 4,5 см (для оформлення паспорта у вигляді книжечки потрібно додатково надати дві фотокартки – 3,5 х 4,5 см);
- свідоцтво про народження, про шлюб (розірвання шлюбу);
- документи, що підтверджують сплату адміністративного збору, або оригінал документа про звільнення від його сплати;
- довідку про реєстрацію (прописку); - квитанцію про сплату державного мита (34 грн), або документ про звільнення від сплати.
Новий паспорт вам видадуть протягом місяця.
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