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Розлучаються, щоб отримати субсидію: юрист спростував чутки про чергову "схему" українців

STYLERЖиття    19.10.2018 - 13:55
Фото: Розлучення через субсидії (колаж РБК-Україна)
Фото: Розлучення через субсидії (колаж РБК-Україна)
Катерина Гончарова
Власний кореспондент Styler

В Україні поширюються міфи про те, українці стали частіше розлучатись, щоб отримати субсидію

Розлучення заради того, щоб отримати субсидію - чи правда, що в Україні все частіше йдуть на цю "схему" для отримання вигоди?

У коментарі для Styler експерт Головного територіального управління юстиції у м. Києві розповідає, чи справді українці стали частіше розлучатися для того, щоб отримати пільги на сплату комунальних послуг.

"Тільки за вересень 2018 року у районних у місті Києві відділах державної реєстрації актів цивільного стану було зареєстровано 3399 шлюбів. З них в рамках пілотного проекту "Шлюб за добу" – 583 шлюби. З них в середньому розлучаються менше 10%. За перше півріччя 2018 року розірвали шлюб у відділі 1897 пар, за рішенням суду – 2791", - коментує очільник столичної юстиції Станіслав Куценко.

Українці розлучаються не через субсидії

Згідно статистики, тенденції збільшення кількості розірвання шлюбу за рішенням суду не помітно, констатує очільник Головного територіального управління юстиції у м. Києві. Це гвоорить про те, що масового використання такої схеми серед українців немає.

"Також треба сказати, що кількість розірвань шлюбів за рішенням суду є більшою, ніж у відділах ДРАЦС. Це пояснюється зазвичай наявністю спільних неповнолітніх дітей, а це унеможливлює факт звернення до відділів ДРАЦС. За законом, державна реєстрація розірвання шлюбу проводиться за місцем проживання подружжя або одного з них. Розірвання шлюбу у відділі ДРАЦС провадиться за наявності спільної згоди подружжя про розірвання шлюбу, що оформлюється у формі заяви, яка має назву "Заява про розірвання шлюбу подружжя, яке не має дітей", - додає Станіслав Куценко.

Розлучаються, щоб отримати субсидію: юрист спростував чутки про чергову &quot;схему&quot; українцівФото: Очільник столичної юстиції Станіслав Куценко (РБК-Україна)

За рішенням суду шлюб розривається у разі наявності неповнолітніх дітей, небажання одного з подружжя реєструвати розірвання шлюбу чи інших спорів.

Загалом, за 9 місяців 2018 року у місті Києві зареєстровано 20 884 пари.

Субсидії будуть нараховувати автоматично

З 1 травня 2018 року діє нова програма житлових субсидій, нагадує Станіслав Куценко. Їх нараховують преважній більшості громадян, які не мають щойно куплених предметів розкоші, нових автомобілів, або у складі сімей яких немає працездатних осіб, що декларують нульові ставки доходу.

Загалом, це приблизно 80-85% нинішніх субсидіантів: як і раніше, державна допомога буде перепризначена їм в автоматичному режимі і без необхідності звертатися до органів соціального захисту.

Повторно із травня 2018 року документи необхідно подавати заново тим родинам, в який відбулися зміни у складі сім’ї протягом останнього року.

Українець, якому призначили житлову субсидію, зобов’язаний протягом 30 календарних днів проінформувати структурний підрозділ з питань соціального захисту населення про обставини для перерахунку призначеної житлової субсидії, у разі зміни у складі сім’ї члена домогосподарства.

Відповідно, зміна сімейного стану громадян не пов'язана з призначенням субсидій, каже Станіслав Куценко.

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