Разводятся, чтобы получить субсидию: юрист опроверг слухи об очередной "схеме" украинцев

Фото: Развод из-за субсидий (коллаж РБК-Украина)

В Украине распространяются мифы о том, что украинцы стали чаще разводиться, чтобы получить субсидию

Развод для того, чтобы получить субсидию - правда ли, что в Украине все чаще идут на эту "схему" для получения выгоды?

В комментарии Styler эксперт Главного территориального управления юстиции в г. Киеве рассказывает, действительно ли украинцы стали чаще разводиться для того, чтобы получить льготы для оплаты коммунальных услуг.

"Только за сентябрь 2018 года в районных в городе Киеве отделах государственной регистрации актов гражданского состояния было зарегистрировано 3399 браков. Из них в рамках пилотного проекта "Брак за сутки" – 583 брака. Из них в среднем разводятся меньше 10%. За первое полугодие 2018 года расторгли брак в отделе 1897 пар, по решению суда – 2791", - комментирует глава столичной юстиции Станислав Куценко.

Украинцы разводятся не из-за субсидий

Согласно статистике, тенденции увеличения количества расторжений брака по решению суда не заметно, констатирует руководитель Главного территориального управления юстиции в г. Киеве. Это говорит о том, что массового использования такой схемы среди украинцев нет.

"Также надо сказать, что количество расторжений браков по решению суда является большей, чем в отделах ЗАГСов. Это объясняется обычно наличием общих несовершеннолетних детей, а это делает невозможным факт обращения в отделы ЗАГСов. По закону, государственная регистрация расторжения брака проводится по месту проживания супругов или одного из них. Расторжение брака в отделе ЗАГСа производится при наличии общего согласия супругов о расторжении брака, которое оформляется в форме заявления, имеющего название "Заявление о расторжении брака супругов, не имеющих детей", - добавляет Станислав Куценко.

Фото: Глава столичной юстиции Станислав Куценко (РБК-Украина)

По решению суда брак расторгается в случае наличия несовершеннолетних детей, нежелание одного из супругов регистрировать расторжение брака или других споров.

В целом, за 9 месяцев 2018 года в городе Киеве зарегистрировано 20 884 пары.

Субсидии будут начислять автоматически

С 1 мая 2018 года действует новая программа жилищных субсидий, напоминает Станислав Куценко. Их начисляют подавляющему большинству граждан, которые не имеют только что купленных предметов роскоши, новых автомобилей, или в составе семей которых нет трудоспособных лиц, которые декларируют нулевые ставки дохода.

В целом, это примерно 80-85% нынешних субсидиантов: как и раньше, государственная помощь будет переназначена им в автоматическом режиме и без необходимости обращаться в органы социальной защиты.

Повторно с мая 2018 года документы необходимо подавать заново тем, у кого произошли изменения в составе семьи в течение последнего года.

Украинец, которому назначили субсидию, обязан в течение 30 календарных дней проинформировать структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения об обстоятельствах для перерасчета назначенной жилищной субсидии, в случае изменения в составе семьи члена домохозяйства.

Соответственно, изменение семейного положения граждан не связано с назначением субсидий, говорит Станислав Куценко.

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