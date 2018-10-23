Как не стать жертвой аферистов: юрист рассказал, что делать при потере паспорта

Фото: Что делать при утере паспорта (asn.in.ua)

Если паспорт потерялся или его украли, нужно немедленно обратиться в полицию, говорит глава столичной юстиции Станислав Куценко

Паспорт – важный документ, который выдается государством для удостоверения личности своих граждан, и им стоит особенно бережно распоряжаться. Но иногда в жизни случаются неприятные ситуации, а от утери документов не застрахован практически никто.

Если вы потеряли паспорт гражданина Украины, медлить с изготовлением нового не стоит, говорит Станислав Куценко, начальник Главного территориального управления юстиции в городе Киеве.

Styler попросил его подробно рассказать, что делать при потере паспорта.

Обратиться к полиции, чтобы на ваш паспорт не взяли кредитов

"Если вы потеряли паспорт, то дело даже не в административном взыскании за проживание на территории страны без удостоверения личности, который, кстати, в Украине составляет максимум 51 гривну. Проблема здесь в другом: если гражданин потерял свой паспорт или его украли, через некоторое время он с удивлением может узнать, что стал заемщиком значительной денежной суммы в банке", - предостерегает Станислав Куценко.

Фото: Что делать, если потеряли паспорт (пресс-служба Главного территориального управления юстиции в городе Киеве)

В случае кражи паспорта нужно сразу же обратиться в полицию и подайте заявление об угоне, говорит он.

"Это нужно для того, чтобы в случае, если по вашему украденному паспорту были совершены махинации (например, взят кредит или оформлен договор купли-продажи), можно было доказать тот факт, что вы к этому не имели никакого отношения, и признать данные сделки через суд недействительными", - разъясняет Станислав Куценко.

Какие документы подавать для восстановления паспорта?

Глава столичной юстиции подчеркивает: для восстановления паспорта надо обратиться в территориальное подразделение ГМС Украины или соответствующего ЦНАПу или центр обслуживания "Паспортный сервис" ГП "Документ" и предоставить следующие документы:

- заявление о потере или похищении паспорта, в котором обозначить место, время и обстоятельства потери или похищения, составленное по определенному образцу;

- извлечение из Единого реестра досудебных расследований (в случае похищения паспорта на территории Украины);

Фото: Глава столичной юстиции Станислав Куценко (РБК-Украина)

- фотографию размером 3,5 х 4,5 см (для оформления паспорта в виде книжечки нужно дополнительно предоставить две фотокарточки – 3,5 х 4,5 см);

- свидетельство о рождении, о браке (расторжении брака);

- документы, подтверждающие уплату административного сбора, или оригинал документа об освобождении от его уплаты;

- справку о регистрации (прописке); - квитанцию об уплате госпошлины (34 грн), или документ об освобождении от уплаты.

Новый паспорт вам выдадут в течение месяца.

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