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"Доброта давно не ценится": в сети рассказали о новом способе аферы

STYLERЖизнь    21.01.2019 - 10:21
"Доброта давно не ценится": в сети рассказали о новом способе аферы
Коллаж РБК-Украина

Киевский таксист рассказал, как его обманули злоумышленники

Заполучить чужие деньги, не прилагая больших усилий, аферистам не так уж и сложно. Главное - найти доверчивого человека. Так, в Киеве мошенники "провели" таксиста, о чем он рассказал в Facebook-сообществе "Киев Оперативный".

По словам таксиста, поначалу все шло как обычно: он приехал на очередной заказ и позвонил пассажиру. Трубку взял мужчина и впопыхах начал объяснять, что очень спешит, попросив водителя заехать в ближайший супермаркет и купить молоко и творог ребёнку в дорогу.

"После чего звонит и слёзно просит пополнить счёт на 250 грн. Мол, спешат на автобус, надо срочно позвонить. Понятно, что после пополнения счета он пропал", - указано в сообщении.

&quot;Доброта давно не ценится&quot;: в сети рассказали о новом способе аферы

Скриншот поста: (facebook.com/KyivOperativ)

Пользователи пожелали таксисту не отчаиваться и подчеркнули, что его поступок достоин уважения:

"Самое печальное то, что ещё остались люди, имеющие доброе и отзывчивое сердце. Раньше это называлось благородством, а из-за таких "умных" людей мы лишаемся этого качества";

"Вот поэтому многие помогают именно животным. Они всегда благодарные и искренние";

"Это так классно, что Вы такой добрый человек. Не унывайте. Я уверена Вам повезет и Вы вернете свои деньги во сто крат";

&quot;Доброта давно не ценится&quot;: в сети рассказали о новом способе аферы

Скриншот поста: (facebook.com/KyivOperativ)

Напомним, что мошенницы выманивают деньги в киевских кафе.

Ранее мы писали об афере, жертвами которой стали пенсионеры - им под видом медикаментов по баснословным ценам продавали диетические добавки. 

Также мы сообщали, что делать, если донимают телефонные мошенники.

 

 

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