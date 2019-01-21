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"Доброта давно не цінується": в мережі розповіли про новий спосіб афери

STYLERЖиття    21.01.2019 - 10:21
"Доброта давно не цінується": в мережі розповіли про новий спосіб афери
Колаж РБК-Україна

Київський таксист розповів, як його обдурили зловмисники

Отримати чужі гроші, не докладаючи великих зусиль, аферистам не так вже й складно. Головне - знайти довірливу людину. Так, у Києві шахраї "провели" таксиста, про що він розповів у Facebook-товаристві "Київ Оперативний".

За словами таксиста, спочатку все йшло як завжди: він приїхав на чергове замовлення і подзвонив пасажиру. Трубку взяв чоловік і похапцем почав пояснювати, що дуже поспішає, попросивши водія заїхати до найближчого супермаркету та купити молоко і сир дитині в дорогу.

"Після чого дзвонить і слізно просить поповнити рахунок на 250 грн. Мовляв, поспішають на автобус, треба терміново зателефонувати. Зрозуміло, що після поповнення рахунку він зник", - зазначено у повідомлені.

&quot;Доброта давно не цінується&quot;: в мережі розповіли про новий спосіб афери

Скріншот поста: (facebook.com/KyivOperativ)

Користувачі побажали таксистові не впадати у відчай і підкреслили, що його вчинок гідний поваги:

"Найсумніше те, що ще залишилися люди, які мають добре і чуйне серце. Раніше це називалося благородством, а через таких "розумних" людей ми втрачаємо цю якість";

"Ось тому багато хто допомагає тваринам. Вони завжди вдячні й щирі";

"Це так класно, що Ви такий добрий чоловік. Не сумуйте. Я впевнена Вам пощастить і Ви повернете свої гроші у стократ";

&quot;Доброта давно не цінується&quot;: в мережі розповіли про новий спосіб афери

Скріншот поста: (facebook.com/KyivOperativ)

Нагадаємо, що шахрайки виманюють гроші у київських кафе.

Раніше ми писали про аферу, жертвами якої стали пенсіонери - їм під виглядом медикаментів за нечуваними цінами продавали дієтичні добавки.

Також ми повідомляли, що робити, якщо дошкуляють телефонні шахраї.

 

 

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