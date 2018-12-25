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Будьте осторожны: мошенницы выманивают деньги в киевских кафе (фото)

STYLERЖизнь    25.12.2018 - 19:27
Будьте осторожны: мошенницы выманивают деньги в киевских кафе (фото)
Иллюстративное фото: pixabay.com

Помахала перед глазами "печенькой" и забрала половину кассы

Три женщины разных возрастов заходят в киевские кафе и при помощи различных уловок - "фокусов с купюрами" и даже гипноза выманивают деньги у сотрудников. Об этом анонимно сообщает бариста одного из киевских кафе на странице "Киев оперативный" в Facebook.

Будьте осторожны: мошенницы выманивают деньги в киевских кафе (фото)

Мошенницы "работают" в киевском кафе (фото: facebook.com/KyivOperativ/)

Печальная история случилась с баристой одного из киевских кафе (какого именно - не сообщается) 23 декабря. К ней зашли три женщины, которые применили различные уловки - после чего девушка отдала им четырехзначную сумму. 

Будьте осторожны: мошенницы выманивают деньги в киевских кафе (фото)

Мошенницы "работают" в киевском кафе (фото: facebook.com/KyivOperativ/)

"Я работаю бариста и ко мне решили заглянуть не очень честные клиенты. А точнее три женщины разных возрастов: две из них воспользовались стандартной махинацией - помахали 500 грн и я им отдала сдачу", - пишет пострадавшая.

Третья женщина воспользовалась гипнозом - она поводила перед глазами баристы какой-то "печенькой" - и на время отключила ее способность трезво мыслить.

"Я, ничего не осознавая, отдала ей часть кассы. Будьте осторожны и запомните эти лица. Анонимно, пожалуйста", - предупреждает девушка.

Будьте осторожны: мошенницы выманивают деньги в киевских кафе (фото)Мошенницы "работают" в киевском кафе (фото: facebook.com/KyivOperativ/)

Напомним, ранее мы писали об афере, жертвами которой стали пенсионеры - им под видом медикаментов по баснословным ценам продавали диетические добавки. 

Читайте также: Украинцам рассказали, что делать, если донимают телефонные мошенники.

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