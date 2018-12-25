Будьте обережні: шахрайки виманюють гроші у київських кафе (фото)

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Помахала перед очима "печивом" і забрала половину каси

Три жінки різного віку заходять в київські кафе і за допомогою різних хитрощів - "фокусів з купюрами" і навіть гіпнозу виманюють гроші у співробітників. Про це анонімно повідомляє бариста одного з київських кафе на сторінці "Київ оперативний" в Facebook.

Шахрайки "працюють" в київському кафе (фото: facebook.com/KyivOperativ/)

Сумна історія трапилася з баристою одного з київських кафе (якого саме - не повідомляється) 23 грудня. До неї зайшли три жінки, які застосували різні хитрощі - після чого дівчина віддала їм чотиризначну суму.

Шахрайки "працюють" в київському кафе (фото: facebook.com/KyivOperativ/)

"Я працюю бариста і до мене вирішили заглянути не дуже чесні клієнти. А точніше три жінки різного віку: дві з них скористалися стандартною махінацією - помахали 500 грн і я їм віддала здачу", - пише постраждала.

Третя жінка скористалася гіпнозом - вона поводила перед очима барісти якимось "печивом" - і на час вимкнула її здатність тверезо мислити.

"Я, нічого не усвідомлюючи, віддала їй частину каси. Будьте обережні і запам'ятайте ці обличчя. Анонімно, будь ласка", - попереджає дівчина.

Шахрайки "працюють" в київському кафе (фото: facebook.com/KyivOperativ/)

Нагадаємо, раніше ми писали про аферу, жертвами якої стали пенсіонери - їм під виглядом медикаментів за нечуваними цінами продавали дієтичні добавки.

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Відео РБК-Україна